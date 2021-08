Teatro: «Así de simple», el (des)amor después del amor

Se habló de diversas formas sobre el amor y el desamor, los conflictos de parejas, los desencuentros, las ofensas, los desaires, las pasiones… En esta pieza aparecen todas las voces que habitan a los protagonistas. ¿Qué pasaría si nuestras voces hablaran más fuerte? De manera divertida y sensible, la pieza “Así de simple”, con dirección de Malena Albarracín y textos de Sofía González Gil e Ignacio Bresso, emociona y arranca carcajadas. Subirá a escena este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) El elenco está integrado por Pablo Beiner, Sebastián Herlan, Sabina Nozzi Di Massa, Josefina Porte Farías, Magalí Presa y Claudio Vaucheret. En diálogo con RÍO NEGRO, Malena Albarracín se refirió a la obra

P: ¿Cómo es dirigir una obra en la que dos protagonistas tienen a su vez en su cabeza diferentes voces?

R: Por suerte, resultó una tarea muy interesante ya que el texto acompaña da la respuesta a cada actor y actriz a la hora de interpretarlo y como directora pude darle una vuelta creativa en la puesta.

P: ¿Qué tuviste en cuenta para poner arriba del escenario a tres actores y tres actrices a la vez?

R: A la hora de la puesta, me jugó a favor que vi muchas veces la obra en Buenos Aires, llevada a cabo por Sofía González Gil, quien es una gran amiga y tomé ideas de la primera temporada, que fue estrenada en el Picadero en Capital Federal. Modifiqué cuestiones escenográficas y el trabajo con los actores y actrices.

P: ¿Por qué dicen que es original la manera en que los autores cuentan la historia?

R: Es un texto donde rápidamente el espectador se siente identificado apenas comienza, ya que demuestran las fortaleza y debilidades de las personas a la hora de formar una pareja o, simplemente, conocer a otra/o.

P: ¿Qué te resulto interesante a vos en lo personal?

R: En lo personal, me divierte muchísimo. Me parece que es algo súper necesario de contar porque nadie se anima a decir como son realmente las relaciones o como se vivencian en su totalidad, y los escritores pudieron poner de modo sincero y llevadero y con humor por lo que me pareció sumamente interesante y atractivo a la hora de dirigir.

P: ¿Cómo resultaron los ensayos teniendo en cuenta la pandemia?

R: En un comienzo fueron caóticos, ya que ensayar por zoom era muy complicado, pero nos ganó el amor por lo que hacemos y entendimos que así va a ser de acá a un tiempo. Entonces nos amoldamos hasta que llego el día que nos pudimos encontrar de manera presencial. Recordemos que esta obra fue puesta en el 2019, por lo que el elenco ya la tiene en su retina y su corazón.

Para el estreno del 2019, nos llevó 1 año de ensayo ya que el elenco está compuesto por actores y actrices en formación, en los talleres de teatro de Fábrica de Artistas. Esta vez fue más rápido porque el trabajo previo lo tenían en el cuerpo.

P: ¿Qué es lo que sucede cuando el amor no alcanza?

R: ¡Ay, que pregunta!… lo voy a responder como lo respondería la obra. Mi Malena sensible, te diría que lo sigas intentando, pero mi Malena racional te diría que hasta acá llegamos, por eso, el título de la obra “ojalá sea así de simple”.

“Así de simple” puede verse cada sábado de agosto, a las 21. Las entradas, a 600 pesos, se pueden adquirir en la sala o al whatsapp 2994530771.

Una obra inspirada en un desamor propio

Sofía González Gil es una actriz y directora, de familia teatral. Acerca del origen de su primera obra, “Así de simple”, hace seis años, inspirada por su propia ruptura amorosa, se reunió con su colega y amigo Ignacio Bresso y se animó a escribir su propia historia, donde plasmó su visión adolescente del (des)amor. “Así de simple” suena hoy en “el boca en boca” como “la obra de los dos personajes, y seis actores”. Con seis temporadas consecutivas en cartelera, la ópera prima de Sofía sigue trabajando a sala llena.