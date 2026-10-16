Tesla presentó «Roadster»: el primer auto eléctrico volador con propulsores que llegará en 2028

El la empresa estadounidense Tesla reveló videos sobre una versión radical de su auto deportivo Roadster que incorpora sistemas de ventiladores de succión y propulsores de gas frío desarrollados en conjunto con SpaceX.

La presentación del nuevo vehículo se llevó a cabo el pasado jueves en una base de pruebas de SpaceX ubicada en McGregor en el estado de Texas. El evento estuvo encabezado por el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, junto con el diseñador jefe Franz von Holzhausen y el vicepresidente de ingeniería de vehículos, Lars Moravy.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig October 16, 2026

Durante la demostración principal, que duró menos de media hora, el auto deportivo eléctrico subió una rampa vertical y permaneció adherido a la superficie mediante un sistema de ventilación de alta potencia. Posteriormente, el automóvil realizó un giro acrobático sobre el resto de la línea de producción de la marca, que incluye modelos como el Model 3, el Model Y, el Cybertruck, el Semi y el Cybercab.

El aspecto más llamativo del rediseño es la incorporación de tecnología aeroespacial adaptada para la movilidad terrestre. El vehículo integra tanques de aire a presión muy alta con una capacidad de 600 litros que liberan aire comprimido a través de boquillas estratégicamente distribuidas para maniobrar en el aire.

En términos de rendimiento, la compañía anunció que el Roadster es capaz de acelerar de cero a 97 km/h en apenas 0,81 segundos, con una velocidad máxima estimada que supera los 370 km/h. La estructura y el habitáculo adoptaron además un sistema de dirección por cable con un volante tipo yugo, inspirado en el diseño de aeronaves militares como el SR-71 y el F-35.

Las futuras Versiones y su comercialización para 2028

Tesla confirmó que el deportivo se comercializará en tres configuraciones mecánicas diferentes según el nivel de equipamiento tecnológico solicitado. La opción inicial denominada «Performance» incluye exclusivamente el sistema de succión aerodinámica sin propulsores adicionales.

La variante intermedia se conoce como «Thrust» e integra propulsores de gas frío en la sección posterior para optimizar la aceleración en línea recta. Por su parte, la edición más avanzada, llamada «Rocket» y disponible únicamente mediante invitación, distribuye los propulsores por todo el perímetro para posibilitar movimientos de rotación lateral.

La producción en serie de la nueva generación del deportivo eléctrico fue programada formalmente para comenzar recién en el año 2028, casi una década después de que el prototipo original fuera presentado en 2017. Hasta el momento, la firma norteamericana no precisó el calendario de pruebas en circuitos públicos ni las regulaciones específicas que deberá afrontar ante las autoridades aeronáuticas y viales de Estados Unidos.

El esquema de reservas ya se encuentra abierto al público con montos diferenciados según la configuración elegida. La versión base requiere un pago inicial de 5.000 dólares con tarjeta y un saldo complementario de 45.000 dólares dentro de los diez días siguientes para completar los 50.000 dólares iniciales.

El vehículo llevó más de 10 años de producción y modificaciones (Foto: Tesla)

Proyecciones financieras del auto volador de Tesla

Pese al fuerte impacto mediático del evento, Elon Musk relativizó el peso comercial del proyecto al calificarlo como una iniciativa menor que no modificará de forma sustancial los balances financieros de la corporación. El directivo reconoció abiertamente que el vehículo mantiene un enfoque experimental y cuestionó si su categoría actual sigue encuadrando estrictamente dentro del concepto tradicional de automóvil.

Analistas económicos del sector automotriz y financiero evaluaron que la resurrección del proyecto Roadster podría vincularse con una estrategia a largo plazo orientada a consolidar sinergias operativas con SpaceX. No obstante, ninguna de las dos empresas involucradas confirmó de manera oficial una posible fusión corporativa.