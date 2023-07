Chau FIFA: el popular videojuego de fútbol llega este año con nuevo nombre 

Por primera vez en 30 años el popular videojuego de fútbol, FIFA, llegará a todas las plataformas con nuevo nombre, tras el fallido intento de renovar el acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación que le permitía el uso de esa marca. Ahora pasará a llamarse EA Sports Football Club (EA FC) y la fecha de lanzamiento sería en septiembre de este año. Hoy habrá un anuncio oficial.

De esta manera, el FIFA 23 fue el último juego que desarrolló Electronic Arts (EA) con ese nombre, aunque no se descarta que la saga continúe con un nuevo desarrollador (ver adelante). Como es característico, la nueva edición estará acompañada con el año y se podrá encontrar en los dispositivos como EA FC 24.

La buena noticia para los fanáticos es que la compañía mantendrá las licencias oficiales de ligas, competiciones internacionales, equipos, estadios y jugadores. Esta es una de las claves por las que el videojuego de EA se convirtió en el más popular del segmento, ya que hay otros en el mercado que no tienen los permisos y usan nombres, escudos y diseños que no son reales.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa