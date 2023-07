Microsoft ganó un juicio clave para avanzar con la compra más cara en la historia del gaming 

La gigante empresa de tecnología Microsoft podrá avanzar con la multimillonaria adquisición de Activision Blizzard, tras un fallo favorable de la Justicia en Estados Unidos. La firma tiene luz verde para concertar la compra de 69.000 millones de dólares que había sido frenada por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de ese país, tras acusarla de monopolio.

Casi un mes después de que la FTC presentó una medida cautelar ante la corte de California, bajo el argumento de que la compra “dañaría la competencia” en el mercado de los videojuegos, la Justicia falló a favor de Microsoft y habilitó la adquisición.

“Agradecemos a la corte de San Francisco por esta decisión rápida y reflexiva y esperamos que otras jurisdicciones continúen trabajando para lograr una resolución oportuna”, publicó en sus redes sociales el presidente de Microsoft, Brad Smith.

Our statement on the mutual request with the CMA for a pause of our appeal in the UK: pic.twitter.com/8Aky2IJjxS