La brecha entre docentes y estudiantes en el uso de inteligencia artificial

Una investigación liderada por un docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) en Estados Unidos evaluó el uso y las percepciones sobre la inteligencia artificial (IA) que tienen los estudiantes y concluyó que estos muchas veces no saben qué es lo que les está haciendo la IA a su cognición y a su modo de pensar y, al mismo tiempo, tienden a sobrecalificarse.

Frente al avance de la IA en todos los aspectos de la vida, Gustavo Reinoso, docente de la Maestría en Terapia Ocupacional (TO) de la UNQ, quería saber cómo la utilizaban los alumnos no solo en la universidad, sino también en las prácticas clínicas en hospitales y centros de salud.

El estudio, difundido en el Open Journal of Ocuppacional Therapy, se realizó en la Universidad de Drake, donde trabaja el especialista desde 2023.

“La conclusión más fuerte es que los estudiantes no saben muchas veces qué es lo que les está haciendo la inteligencia artificial a su cognición y a su modo de pensar. Al mismo tiempo, tienden a sobrecalificarse y piensan que son mucho mejores que los profesores utilizando IA, cuando en realidad no es así, porque algunos docentes estamos creando diferentes herramientas y aplicaciones con IA”, destacó el investigador en diálogo con la UNQ.

Para llevar a cabo el estudio, Reinoso desarrolló junto a un equipo de especialistas tres escalas de medición. La primera analizó la eficiencia y la adaptabilidad, es decir, cómo y para qué emplean los alumnos la IA. La segunda indagó en las implicancias éticas del uso de la inteligencia artificial, y la tercera examinó la brecha entre los estudiantes y los docentes.

El investigador destacó que “aunque lo usan más que nada para estudiar más rápido y procesar mucho material en poco tiempo, el estudiante se tiene que plantear si está haciendo trampa o no. A veces tenemos exámenes que son online y puede haber alguna inteligencia artificial en el teléfono. Entonces, debe haber alguna preocupación ética sobre la integridad académica”.

Desde la UNQ indicaron que esta pregunta en la educación superior todavía divide aguas: hay quienes se niegan a emplearla y quienes ven inevitable su utilización y hacen foco en cómo y para qué. En ese sentido, Reinoso se encuentra en el segundo grupo, aunque advierte que los estudiantes la usan “muchísimo más” de lo que piensan los profesores.

“La inteligencia artificial forma parte del pensamiento y la cognición de los humanos en este momento. Por lo tanto, la pregunta es si los estudiantes pierden o no capacidades cognitivas cuando le delegan a la IA la síntesis de diferentes materiales educativos.

Al mismo tiempo, la otra cuestión está vinculada a los sesgos alrededor de la información que se sintetiza”, señaló Reinoso y concluyó: “Particularmente en ciencia y academia, como docentes tenemos que tener cuidado. Aunque nos gustaría que pase una cosa, está sucediendo otra. Pensar que los estudiantes no van a utilizar inteligencia artificial es una fantasía nuestra. Por lo tanto, la discusión es cómo podemos usarla profesores y estudiantes para que sea eficiente y no nos altere la cognición”.

NA