Desde la pandemia hasta hoy, hemos experimentado un cambio rotundo en la forma de consumir contenidos. Las radios transmiten por plataformas de video o televisión, los canales de streaming producen formatos tradicionales, las celebridades eligen dar entrevistas por fuera del circuito periodístico clásico.

El surgimiento de las transmisiones en vivo y en video en sitios como Youtube o Twitch, está en su punto más alto. Parecen programas de radio, pero se pueden ver en una pantalla.

Lo que comenzó con streamers que emitían durante horas, todos los días, fue proliferando hasta llegar a programas completos, con varios integrantes y que sólo ocurre de manera online. Así vimos crecer desde personajes como Ibai o Coscu a los canales de streaming actuales como Olga, Luzu TV, Somos Gelatina, Blender, entre otros (ver más adelante «Quién es quién en el mundo streaming»).

Desde Generación EZ quisimos indagar más en el fenómeno y consultamos a un especialista y analista de medios, Agustín Espada, que es director de la Maestría en Industrias Culturales en la Universidad Nacional de Quilmes.

P: ¿Cómo se puede explicar el fenómeno de los canales de streaming?

R: «Para clasificar el fenómeno o tratar de entenderlo, creo que podemos apelar a dos cuestiones: una ligada al contenido y otra al modo de producir el contenido. Hasta hace dos años entendíamos a los streamers por Ibai, Coscu o Momo; ese modelo de producción en vivo a través de una plataforma digital con imagen y sonido, con la escenografía de habitación y computadora. Una estética con luces leds de colores, la silla gamer que la hereda de la estética del gaming.

Los canales de streaming modifican eso absolutamente porque modifican el código de comunicación. Si miramos los contenidos de esos canales, son mucho más parecidos a un medio tradicional por tener programación, horarios y estructura. Diría que los canales de streaming surgen como respuesta a problemas en los medios de comunicación tradicionales, sobre todo en radio y en TV. Y, además, es un fenómeno muy local. En tele no saben bien qué hacer y subestimaron siempre a las audiencias jóvenes. Por otro lado, la crisis laboral y económica de los medios de comunicación es un gran problema de inserción laboral para jóvenes. Y estos nuevos espacios se plantean como una oportunidad.

Me parece que Nicolás Occhiato con Luzu TV fue como un precursor muy grande de eso y mostró que había ahí un camino.

Demostró que el contenido en vivo funciona. La realidad muestra que para los jóvenes el vivo tiene un valor si les hablan a ellos, si hay un código compartido. Lo que pasa es que los medios tradicionales hace mucho no generan contenido para estos jóvenes o, cuando generan, ponen a personas muy adultas. Hay un problema de código importante en eso, están fuera de registro.

Además, ese contenido en vivo les sirve para sostener la generación de contenidos digital en redes sociales. Es decir, el vivo es un insumo para generar cortes, fragmentos destacados, para distribuir en redes sociales. La producción de contenido está todo el tiempo pensada para recortar y distribuir en otras plataformas».

P: ¿Este es el año de despegue de este formato?

R: «Primero pondría a Vorterix como antes del inicio. Como un antecedente previo. Para mí el inicio de esto es la pandemia. La pandemia produjo un cambio forzado en las condiciones de producción, en las situaciones de consumo y en los formatos en vivo. En ese momento nos acostumbramos todos a consumir contenidos en Twitch, en Youtube o en la tele tradicional y ver estas camaritas, tomadas desde webcams. Eso generalizó muchísimo el código. Y en el año 2020 Nicolás Occhiato empieza con un “proto Luzu” y ya en 2021 sale Luzu TV que es el puntapié real de todo esto.

Ahora es un momento de ascenso constante, pero para mí no está consolidado el modelo, quisiera verlo dos años más. Esto ya pasó en algún momento con las radios online. Surgieron muchas opciones y ahora sólo quedaron una o dos. Con los canales de streaming creo que es un momento de crecimiento y con el tiempo veremos qué queda. Por supuesto todo depende del modelo de financiamiento, si los números les cierran.

No me gusta pronosticar, pero yo creo que como en todo va a cerrar para unos pocos. Este año ya está sucediendo, 2023 arrancó con no sé cuántos canales de streaming y casi todos cerraron seis meses después».

Lionel Messi, el mejor de todos, también se decidió por los streamers. A su llegada a Paris, al club PSG, una de las entrevistas exclusivas que ofreció fue al español Ibai. Algo que a periodistas locales de medios tradicionales como Gustavo López de ESPN, lo incomodaron al punto de manifestar su desacuerdo con un «¿quién es? (por Ibai) ¿Seis millones de seguidores tiene? ¿Y a mi qué me importa?».

Hace algunas semanas Messi volvió a dar una entrevista, esta vez a Migue Granados para su canal Olga. Al momento de escribir este artículo, ese video tiene casi 8 millones y medio de vistas, es decir, de reproducciones. Un verdadero hit que rebotó en medios de todo el mundo.

Mientras la entrevista a Messi transcurría, el canal de streaming competidor a Olga, Luzu TV, decidió “reaccionar” en vivo a los dichos del crack del fútbol. Es decir, transmitió el video en el mismo momento de su emisión pero en su propio canal. Una práctica peculiar que en la TV tradicional puede tener implicancias legales al infringir derechos de copyright.

Entonces cabe preguntarse qué pasa con la regulación en las plataformas de streaming, ¿requiere una intervención o legislación especial?

R: «Sí, pero no por esos casos de tomar la transmisión de otro. Porque Olga podría haber pedido a Youtube que bajen el canal. Creo que hay que regular porque en algún punto no es del todo democrático que sea YouTube el que te diga qué contenido subir y cuál no. Además, no están del todo claras las reglas de funcionamiento de estas plataformas. Es necesario que haya una discusión más ciudadana, democrática, que establezca ciertos principios de interés común para la sociedad argentina a parte de la aplicación de la ley de copyright, de propiedad intelectual y derecho de autor, que son cosas completamente distintas».

P: ¿En qué lugar quedan los medios tradicionales?

R: «Los medios tradicionales están quedando para algunas funciones específicas. Para noticias, por ejemplo, para momentos como las elecciones. El fútbol también es un contenido para medio tradicional. Pero están quedando cada vez más relegados a cuestiones más específicas de audiencias específicas. No probar, no experimentar, implica regalar marca y audiencia. Poner la monetización por delante de la experimentación y creación de audiencia es un círculo vicioso. No apuestan al mediano plazo y la mirada es cortoplacista.

¿Cuál fue la última marca de un grupo empresarial de medios de comunicación que surgió y que fue exitosa? No hay. Lo que demuestra Olga, Futu Rock, Luzu TV, lo que en su momento demostró Vorterix; es que es muy importante construir cosas nuevas. Y los medios tradicionales hace rato que no hacen cosas nuevas».

Escenarios amables

“Hay una posición en riesgo de la actividad periodística: entrevistar no es conversar. Y muchos protagonistas se están acostumbrando a conversar en lugar de hacer entrevistados”, dice Espada a propósito de la exposición de algunas figuras públicas ante medios que ejercen un tipo de entrevistas complacientes.

“No me parece mal que Messi le dé una nota a Migue Granados. Me preocupa que como sociedad nos estemos perdiendo la costumbre de la entrevista como género periodístico. Me parece grave democráticamente, aunque parezca grande la frase. El problema es que nos desacostumbremos a las situaciones donde el periodista pregunta, incomoda, es punzante y no hablo de entrevistas a Messi nada más. Hasta los políticos se están desacostumbrando a hablar con periodistas”, explica Espada.

El género entrevista está muy extendido en las plataformas de streaming. Los casos más conocidos, con disintos tipos de resultados son:“Método Rebord”, “Caja Negra” (de Filo News)y el deportivo “El loco y el cuerdo” de Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler.

Quién es quién en el mundo streaming

El mundo del streaming tiene distintos jugadores que atraen miles de usuarios cada día. Con programación diaria y o semanal, aquí están los más vistos:

Método Rebord: canal dedicado a realizar entrevistas a personalidades de distintos ámbitos. Lo conduce Tomás Rebord.

Coscu: Martín Pérez Disalvo (alias Coscu) es un streamer e influencer que alcanzó popularidad durante la pandemia en su canal de Twitch.

Ibai Llanos: es streamer e influencer español, su popularidad en habla hispana lo llevó a rodearse y hacer apariciones con muchas estrellas del fútbol.

Luzu TV: canal de streaming fundado por Nicolás Occhiato que posee una programación con muchas figuras e influencers jóvenes. Es de los canales más elegidos por la audiencia.

Olga TV: fundado hace pocos meses por Migue Granados, el canal posee una programación que apunta al público joven y al humor.

Somos Gelatina: por el perfil de sus conductores, temáticas que abordan e invitados que reciben; este canal tiene mayor contenido político. También destinado y hecho por jóvenes.

Blender: comandado por el humorista Guille Aquino, este canal ofrece una serie de programas donde no falta el humor y los entrevistados de distinta índole.