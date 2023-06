El boom de los canales de streaming: qué son, cómo nacieron y cuáles son los más exitosos 

En los últimos meses, Argentina se llenó de canales de streaming con un formato similar: un estudio colorido y equipado con cámaras y micrófonos de calidad; un promedio de cuatro conductores jóvenes, mitad varones y mitad mujeres, en su mayoría influencers, actores o ex conductores de otro tipo de medios; y programas de dos o tres horas que se transmiten en vivo y luego quedan almacenados en Youtube y que en las redes sociales se venden con recortes super breves de sus momentos más graciosos.

Guille Aquino y Lu Iacono, conductores del programa Escucho ofertas del canal Blender, crearon un sketch para reírse de esta moda de la que son parte. En el video, la pareja simula que planeaba crear una cervecería y que, al final, terminó decidiendo “hacer lo mismo que hacen todos: un canal de streaming“. El guión, veloz y genial, remarca los clichés con los que se los critica: “Es la nada, no se puede estirar más“, “no tengo nada interesante para decir“, exclama entre otras cosas Guille al mismo tiempo que vende su producto.

Los canales de streaming parecen programas de radio, pero estrictamente no lo son, porque sus formas de llegar a la audiencia no dependen de una antena sino solamente de un canal de Youtube o Twitch y diversas redes sociales. En su origen, se remontan a la idea de Mario Pergolini que en 2012 creó Vorterix y, a partir de allí, muchas radios comenzaron a transmitir sus programas “en formato televisión“. Sin embargo, la tendencia actual se parece bastante menos a Vorterix o Urbana (“somos la radio que ves“) y bastante más a Luzu TV, considerado “nativo digital“ porque no nació a partir de otro medio tradicional sino directamente como un canal de streaming.

En el Instagram de Luzu TV, se destacan recortes de los programas con los temas que más prenden. Foto: Instagram @luzutv

Luzu TV fue creado por Nico Occhiatto –conductor e influencer que saltó a la fama tras el programa de televisión Combate– y cuenta con más de un millón de suscriptores en Youtube. Actualmente tiene al aire varios programas como Antes que nadie, Nadie dice nada, Algo de música, Red Flag, Edición especial, Entre nosotros y Duquesas. Algunos son diarios y otros semanales, todos se transmiten en vivo y después quedan almacenados con el título de un tema que se habló en el día. Entre sus videos más populares están, por ejemplo, “Dudas sexuales que siempre tuvimos“ y “¿Le gusto o estoy flasheando?“. En su batería de conductores se destacan personalidades como el humorista Martin Garabal, el periodista Diego Leuco y la actriz Mica Vazquez.

De la mano de otro de los precursores de este formato, Migue Granados, hace apenas semanas se lanzó Olga TV y ya le está yendo muy bien. Por el momento tiene dos programas: Sería increíble con Nati Jota, Eial Moldavsky y Leticia Siciliani, y Soñé que volaba con Migue Granados, Julián Lucero y Sofi Morandi. La programación está orientada al humor y a tratar temas en profundidad. Al igual que muchas radios, Olga TV puso su estudio vidriado a la calle y se convirtió en el primer canal de streaming en hacerlo. Migue es considerado un líder en este formato porque, antes de Luzu, el programa de este estilo más exitoso era el suyo, Últimos cartuchos, junto a Martin Garabal en Vorterix. Tras sólo dos semanas de su nacimiento, Olga TV ya cuenta con 100 mil suscriptores en Youtube.

Migue Granados, Julián Lucero y Sofi Morandi hacen “Soñé que volaba“ en Olga TV. Foto: Instagram @olgaenvivo

Otro de los canales que más sonó los últimos meses fue República Z, con producción de Kuarzo y menos de un año desde su creación. Tiene cinco programas: Mandale fruta, Biri Biri, Estamos en una, Tremendovich y Doble Mérito, y conductores como Rulo Schijman, Julieta Puente y Mel Chorlez. Durante el éxito de Gran Hermano, los participantes que salían de la casa participaban como invitados y hasta hoy sus videos más vistos son los de sus entrevistas. La forma de taggear los programas y los temas que tocan son muy similares a los de Luzu TV. Entre sus videos más vistos están, por ejemplo, “¿El noviazgo en sí es una gilada?“ y “Chongueos, nudes y encares“.

También este mismo mes y con el sketch que se volvió viral nació Blender, que a tan sólo semanas desde su gestación ya se perfila como uno de los canales más interesantes. Con una pata más periodística y trash, el medio busca diferenciarse del público de Luzu y actualmente tiene tres programas: Escucho ofertas, Antes se podía y En una baldosa. Entre otros conductores están Guille Aquino, Lu Iacono y Galia Moldavsky, y en sus redes también comparten noticias y videos relevantes para su audiencia.

La lista de canales viene siendo infinita y a estos cuatro fantásticos se le podrían suman Loft Stream –plataforma que lanzaron juntos Cande Molfese y Gastón Soffritti– que, aunque el rendimiento no fue el esperado, continúa dando batalla; Piso 18 con un estilo más popular y figuras como Momo y Jesica Cirio; y Gelatina, más político y periodístico, con conductores como Ivana Szerman, Pedro Rosemblat y Charo Lopez.

Mientras tanto, las radios y los canales de televisión tradicionales observan la tendencia y algunos incluso se suben a intentarlo. Telefé, por ejemplo, lanzó varios programas en Twitch y Youtube como Fuera de joda con los ex Gran Hermano, y El Trece estrenó hace muy poco un programa que se llama Viernes Trece con influencers de TikTok al mando. La tendencia está a la orden del día y el público millennial y centennial acompaña (aunque no todos) los crecimientos. Será cuestión de tiempo descubrir quiénes se empoderan y quiénes se diluyen y cómo se entrelazan los poderosos de siempre con este boom actual. Porque, como indica la historia de los medios, nada dejará de existir: ni la radio mató a los diarios ni internet liquidó a la televisión. Nada se pierde, todo se transforma. El desafío es cómo transformar.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN