La revista Sports Illustrated publicó artículos escritos por la inteligencia artificial y despertó polémica

El mundo del periodismo se adentra en una nueva polémica con la inteligencia artificial como protagonista. En esta ocasión, Sports Illustrated, una reconocida revista de deporte estadounidense, publicó varios artículos escritos por la tecnología, según reporta un investigación de Futurism.

Pero ¿cómo se dieron cuenta? No fueron tanto los artículos que delataron esta práctica, sino más bien sus autores: no existían. Por más de que en la página de Sports Illustrated aparecían con un foto de perfil e incluso una descripción con sus pasiones y sus gustos, fuera de aquella revista estas personas no eran reales.

De hecho, el estudio de Futurism encontró que en el caso de un autor llamado Drew Ortiz, su foto de perfil utilizada en su biografía de autor está a la venta en un sitio web que vende retratos generados por IA, donde se le describe como «varón blanco joven-adulto neutro con pelo corto castaño y ojos azules«. Además, no tenía presencia en las redes sociales ni tampoco un historial de publicaciones.

Lo mismo sucedió con una tal Sora Tanaka, quien afirma que escribe buenas reseñas de productos. En su biografía decía: “Sora siempre ha sido una gurú del fitness, y le encanta probar alimentos y bebidas diferentes. La Sra. Tanaka está encantada de aportar su experiencia en fitness y nutrición al equipo de reseñas de productos, y promete ofrecerte solo lo mejor de lo mejor”. Por el momento, no hay ninguna Sora Tanaka registrada que haga este trabajo.

Además, los artículos también levantaban otras sospechas. El contenido no denotaba una información pensada y meditada, sino que más bien muchas de las frases no hilaban coherencia. Por ejemplo, en una nota Ortiz escribe que el volleyball “puede ser un poco complicado, sobre todo sin un balón real con el que practicar».

Ante el escándalo, el Grupo Arena (conjunto empresarial que adquirió Sports Illustrated en 2019) negó las acusaciones, según informó The Guardian. Ellos explicaron que los artículos en cuestión eran contenido comercial procedente de la empresa de publicidad AdVon Commerce.

«Varios artículos de comercio electrónico de AdVon se publicaron en determinados sitios web de Arena”, expresó un vocero de la compañía en X (ex Twitter). “Supervisamos continuamente a nuestros socios y estábamos en medio de una revisión cuando surgieron estas acusaciones. AdVon nos ha asegurado que todos los artículos en cuestión fueron escritos y editados por humanos”, profundizaron.

Today, an article was published alleging that Sports Illustrated published AI-generated articles. According to our initial investigation, this is not accurate.



The articles in question were product reviews and were licensed content from an external, third-party company, AdVon…