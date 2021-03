Termina el congelamiento de alquileres: lo que hay que tener en cuenta

Para la Unión de Inquilinos de Neuquén y para la Federación de Inquilinos Nacional, la no extensión del decreto del congelamiento de alquileres y de suspensión de desalojos plantea un escenario complejo para el mes de abril. Sostienen que son muchas las personas que están endeudadas.

"Lamentablemente el gobierno nacional decide no extender este decreto. Hay mucha gente que si bien resolvió su situación de renovar o seguir con su contrato, hay muchos que todavía no lo resuelven. Personas que están sin trabajo o que no retomaron el 100% de su actividad que tenían antes de la pandemia", sostuvo Pamela Gaita, presidenta de la Unión Inquilinos Neuquinos, en declaraciones a Vos a Diario, el programa de RN Radio 89.3.

Gaita explicó que el decreto ya se prorrogó dos veces. El último preveía la extensión hasta el 31 de marzo de este año el congelamiento de precios, la suspensión de desalojos y la prórroga automática de los contratos.

"El congelamiento de precios, no significaba que no había que pagar aumentos. Por ejemplo, si todavía tenías un contrato vigente se podía optar por pagar el aumento en cuotas. La acumulación de deudas era uno de los problemas, porque mucha gente tomó que no había que pagar aumentos y en realidad el decreto establecía cómo se iba a pagar. En el último caso se decía que era hasta 12 cuotas", explicó.

Agregó: "la prohibición de desalojos era porque justamente no se ponía iniciar ninguna acción judicial por endeudamiento, por ejemplo, ante alguna falta de pago de alquiler".

Dijo que desde el gobierno nacional se apuntó que con la nueva ley de alquileres se establece la mediación obligatoria para todos los conflictos de alquiler. Marcó que, en Neuquén, hay casos donde sí está inserta la mediación cuando ya hay algo judicializado.

"Tanto el decreto como el trabajo con los provinciales y municipales es importante porque sino todo esto va a terminar con una oleada de juicios contra inquilinos por deudas y desalojos. Eso es lo que habrá que detener", sostuvo Gaita.

Dijo que por la decisión reciente del gobierno nacional, "mucha gente va a salir a mudarse porque la prórroga automática y la prohibición de desalojo termina también. Sino se renovó, es el momento también para buscar otro alquiler".

La presidenta de Inquilinos en Neuquén comunicó que las deudas que se generaron "hasta el 31 de marzo porque no se pagó el aumento que decía el contrato, el inquilino puede pagarlo hasta en 12 cuotas". También aclaró que no es necesario que permanezca el inquilino en ese inmueble mientras regulariza la deuda.

Gaita subrayó que se recomienda a los inquilinos que la adhesión al decreto y la citación de cada uno en particular :"comunicarlo por escrito, de palabra no sirve". Al respecto, recordó que con la nueva legislación se considera una vía formal el correo electrónico.

También aconsejó que la deuda que se contrajo, y todo lo que se reparó o se encontró que no estaba en condiciones en la vivienda dejarlo asentado por escrito.

"Usar los mail, cartas documentos, o por escrito una nota en computadora o a mano (quedándose con una copia) En Neuquén hemos visto juicios de propietarios a inquilinos por una tapa de inodoro rota y un caño torcido . Parece hasta gracioso. Pero el propietario ganó y le terminó generando una deuda enorme al inquilino" contó.

En este sentido, resaltó la importancia que rija la obligatoriedad de registrar el alquiler. "Cuando hablamos de alquiler, hablamos de un acto de comercio. Para muchos el alquiler fue por muchos años un ingreso extra. No está mal. Lo que está mal es creer de seguir sin tributar y en negro". expresó.

Dijo que al haber muchos casos de propietarios que no entregan facturas, el inquilino no lo puede registrar ante AFIP, por ejemplo, para que se descuente del impuesto a las ganancias.

La Asociación civil Inquilinos del Neuquén brinda asesoramiento jurídico gratuito, lunes y miércoles de 9:30 a 13, en Santa Cruz 362 de la ciudad de Neuquén. Solicitan que quienes vayan acerquen toda la documentación.

Ausencia de un plan de desendeudamiento

Para la Federación de inquilinos Nacional, el escenario se avisora complejo para abril ya que hay familias que hace meses "acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler"

Además sumaron que no se plantea un plan de desendeudamiento ni la posible extensión del decreto hasta que se recupere la situación económica. Y añadieron que tampoco se llevó adelante una campaña de información sobre los derechos del decreto ni de la ley de alquileres vigente desde hace 8 meses.