Tevez tiene la oferta de Riquelme sobre la mesa

El ídolo, capitán y referente de Boca, Carlos Tevez, a quien se le vence el contrato el 30 de este mes, dialogó en las últimas horas con el vicepresidente Juan Román Riquelme, para establecer las pautas sobre su continuidad en el club donde comenzó su exitosa carrera.



Tevez y Riquelme dialogaron vía Skype la semana pasada y el encargado de la secretaría de fútbol, al ver que Carlitos estaba con ganas en lo anímico y de ponerse bien en lo físico, le mandó por escrito la propuesta económica para que siga por un año más. El contrato tiene la posibilidad que se extienda seis meses más y también figura en el mismo el partido de despedida del fútbol del delantero.

En lo económico está muy lejos de los mejores contratos de Tevez en su carrera y también del último que tenía con la comisión directiva que presidía Daniel Angelici, ya que está acorde a la actualidad del fútbol en el mundo, por la crisis financiera de los clubes debido a la pandemia por la Covid-19.



El mismo tendrá un plus por objetivos, partidos jugados, goles, títulos, por lo que los integrantes de la secretaría de fútbol son optimistas en que en los próximos días se llegue a un acuerdo.



Por otra parte, la dirigencia trabaja para intentar lograr la llegada de Mauricio Isla, el lateral derecho chileno que no seguirá en el Fenerbahce turco.

“Hasta ahora no sé donde voy a ir, yo he tenido solo una conversación con Boca, pero hasta ahora no se nada. Me gustaría jugar allí y luego en la Universidad de Chile”, manifestó Isla sobre el club donde se inició futbolísticamente y que también quiere sus servicios para cuando se reanude la actividad.

La posible llegada de Isla sería en principio la única incorporación para el segundo semestre, ya que los dirigentes decidieron no sumar un marcador central, a pesar del alejamiento del paraguayo Junior Alonso. Para la zaga central entonces, Russo tendrá hasta diciembre a Carlos Zambrano, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Gastón Ávila.