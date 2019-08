Thola Durán irá a juicio por el asesinato de Silvia Vásquez Colque

El juez Marcelo Chironi ordenó la apertura del juicio oral y público contra Marcos Thola Durán, acusado de dar muerte a su expareja Silvia Vasquez Colque, desaparecida desde el 5 de junio de 2017.

Las partes, integradas por la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, el querellante Favio Igoldi y la defensora oficial Graciela Carriqueo convencionaron varios puntos que evitarán la presencia en el juicio de varios testigos.

En cuenta a la prueba aceptada por el juez suman casi una treintena de testigos, en su mayoría aportados por la fiscalía, las cámaras gesel de los cuatro hijos de la pareja y la declaración testimonial de Beatríz Colque, madre de la víctima.

Thola Durán irá a juicio por el delito de “femicidio agravado, tanto por el vínculo como por mediar violencia de género y en calidad de autor” y el Ministerio Público Fiscal estableció que entre las 22 del 4 de junio de 2017 y las 9 del día siguiente mediante “un procedimiento violento, que no es posible precisar; en un sitio no determinado con exactitud, pero ubicado en la ciudad de Viedma dio muerte a su expareja, ocultando luego de este acto el cuerpo de la víctima para que este no pudiera ser encontrado”.

La Oficina Judicial deberá fijar la fecha para el inicio del debate oral y público.