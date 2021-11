Trabajadores de La Reginense cumplieron 11 meses reclamando por sus salarios

Pese a los reiterados reclamos y pedidos, que incluso llegaron en forma directa a la gobernadora Arabela Carreras, operarios de la Cooperativa La Reginense continúan sin cobrar sus sueldos desde hace once meses.

La situación salarial es solo una de las aristas de la crítica situación económica y financiera de la cooperativa, que tiene una deuda que supera los $40 millones de pesos.

Además de la salarial, una de las principales deudas es con la empresa proveedora del servicio eléctrico, por lo que desde hace casi tres meses la cooperativa no cuenta con energía eléctrica.

Precisamente, esta situación derivó a que días atrás se notificara a los trabajadores temporarios que no habrá actividad en la planta de empaque, cámaras frigoríficas, ni tampoco en el sector de la sidrera.

“Por la época del año en la que estamos, ya se debería empezar con las tareas de revisión, mantenimiento y reparación en lo que hace a todo el área de empaque; pero eso no se puede hacer porque la luz está cortada y no se pueden poner las máquinas en funcionamiento”, señalaron trabajadores de planta permanente de la cooperativa que pese a no cobrar sus sueldos desde hace onces meses, continúan cumpliendo con sus horarios de trabajo.

Por otra parte, en cuanto al reclamo salarial, apuntaron que “no hay respuestas, llevamos casi un año sin cobrar un peso”.

Agregaron que hace pocas semanas atrás, llevaron el reclamo a la gobernadora Arabela Carreras. “Nos dijo que se iba a poner en contacto y que iba a trabajar por una solución, pero no ha pasado nada. Después de esa breve reunión que se dio en las puertas del hospital, no hubo otra posibilidad de diálogo”.

Finalmente indicaron que hace poco más de 15 días atrás, hubo una comunicación con el ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Juan José Deco. “Nos avisaron que se preveía realizar una transferencia que en conjunto suma unos $150 mil, lo que significa unos $20 mil para cada uno de los trabajadores de planta permanente que reclamamos por nuestros sueldos. Pero no hubo otras novedades, ni se realizó la transferencia, dijeron.