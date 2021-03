Tras la designación de Soria, el oficialismo propuso que todos los jueces paguen Ganancias

Casaretto: "Es intolerable que los jueces no paguen Ganancias, no son la República"

El diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) consideró hoy "intolerable" que los sueldos de los jueces no estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias, y reclamó que lo paguen "como cualquiera", tras presentar un proyecto de ley en ese sentido. "Es intolerable que los jueces no paguen Ganancias, no son la República. Eso, a esta altura, es una extorsión que debe terminar, tiene que pagar como cualquiera", afirmó Casaretto esta mañana en diálogo con radio El Destape.

Ayer, el legislador por Entre Ríos presentó un proyecto de ley para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias "tal como el resto de los ciudadanos argentinos". En declaraciones a Télam Radio, Casaretto había precisado ayer que "el impuesto a las Ganancias es un impuesto de carácter general sobre el conjunto de los argentinos que tienen ingresos por encima de determinado nivel", y sostuvo que, en este momento, solo pagan ese tributo los magistrados "que ingresaron posteriormente a 2017 y solamente por algunos conceptos".

En este sentido, el legislador indicó que, con la iniciativa, "se busca eliminar un privilegio inaceptable que tienen los jueces por sobre el conjunto de la sociedad", y agregó: "Deben pagar los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores, como estamos pagando, y los jueces".

Esta mañana, Casaretto, secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, recordó que, "cuando en 1996 el Congreso sacó una ley que decía que tenían que pagar, y, tras una acordada de la Corte, decidieron no pagar".

Y destacó: "Ahora solo pagan los jueces que entraron después de 2017 y sobre algunas categorías, por eso presenté ayer el proyecto, y rápidamente tuvo la adhesión de unos 40 diputados, que serán cofirmantes".

En ese marco, señaló que "la sociedad va evolucionando, antes no existía aborto legal o interrupción voluntaria del embarazo, ahora existe. Antes no existía matrimonio igualitario, ahora existe, por eso creo que ya no es tolerable que el Poder Judicial no pague el impuesto".

El diputado insistió en que "hace más de 80 años que los jueces no pagan, antes Réditos y después Ganancias, y ahora resulta que presento el proyecto ayer, y ya la Federación Argentina de la Magistratura se declara en asamblea de emergencia".

En esa línea, subrayó: "Cuando el Presidente habla de la agenda judicial no dicen nada, y cuando pedimos que paguen Ganancias saltan enseguida, es una vergüenza".

Durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández se refirió a los jueces y al pago del impuesto a las Ganancias, al afirmar que los miembros del Poder Judicial "disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad".

En esa oportunidad, añadió: "Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las Ganancias, que sí tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado".