Soria descarta una caza de brujas, pero quiere “terminar con el lawfare”

El próximo viernes 26, en Casa Rosada, Martín Soria asumirá la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Todavía es diputado nacional, pero ya actúa como ministro. Ayer plantó sus objetivos centrales, como “terminar con el lawfare”, “las operaciones judiciales” y “transformar el desastre que hicieron en gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial”.



Ratificó propósitos y proyectos judiciales del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta, Cristina Fernández. Incluso transmitió que “ella quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde”.



Anteanoche se reunió con el fuerte viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y almorzó ayer con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Fue un encuentro de “análisis de los lineamientos que propone el presidente Fernández para impulsar la transparencia del Poder Judicial”, como también, “una mayor eficiencia y celeridad en la resolución de los casos”, transmitió la Jefatura.



Esa orientación comunicacional se advirtió además en la difusión de 50 segundos de la entrevista que brindó por la mañana a Radio 10, titulada que “Soria descartó una ofensiva contra la Justicia y aseguró que el apriete fue la práctica de Juntos por el Cambio”. Una versión amortiguada de la nota de 20 minutos.

Antes, el ministro designado había tenido dos expresiones públicas.

En la madrugada, tras la entrevista en Canal 9 del presidente con su confirmación, Soria le agradeció en las redes sociales y prometió trabajar para “garantizar que los servicios de justicia sean más eficientes, inclusivos e igualitarios”, y “avanzar en una transformación conceptual”. Se necesita -escribió- “una Justicia que se corresponda con un Estado de Derecho”.



Luego, a media mañana, el exintendente roquense habló en Radio 10, planteando que “personajes del Poder Judicial se pasaron de la raya y se olvidaron del rol fundamental”. Advirtió que la Corte “fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron por la ventana todo lo aprendido en la facultad”.



Ya para entonces, actores del Frente de Todos se repetían en felicitaciones. “Ha demostrado firmeza al combatir la corrupción”, recordó el bloque de legisladores. Otras expresiones fueron medidas. Por Twitter, el senador Martín Doñate lo felicitó por la “muy alta responsabilidad que le toca” y deseó éxito para la concreción de la reforma judicial.

Asomaron rápidamente también voces críticas desde Juntos. El diputado Luis Di Giacomo habló que ese nombramiento “es instituir la provocación”, “sin formación ni experiencia judicial” mientras que el exgobernador y senador Alberto Weretilneck lo definió de “violento, un improvisado y sumamente agresivo”



Después, en Luis Beltrán, la gobernadora Arabela Carreras respetó los “criterios” del presidente en esa designación, pero se mostró preocupada por tratarse de “un interlocutor con dificultades de un dialogo pacifico y por sus niveles de violencia”, pidiendo que “ponga en agenda” las ocupaciones en la zona andina, como Villa Mascardi.

“Martín es un hombre que desde el comienzo de su carrera abordó las injusticias con la rigurosidad profesional del derecho y la tenacidad de un apasionado de la política”. María Emilia Soria, intendenta de Roca y hermana del ministro.



Mientras tanto, en la entrevista con Pablo Duggan, el roquense insistió en sus cuestionamientos al gobierno de Macri.

Dijo que “conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales” y se planteó “desarmar la mesa judicial”. Procuró una diferenciación al afirmar que “no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho de Macri, pero algunos se pasaron”.



Apuntó contra quienes “se sentaban con Macri y ahora dicen que este Gobierno los va a perseguir”. Por eso negó la supuesta “cacería de brujas” por los pasillos de tribunales. “No vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que hizo el macrismo”, enfatizó.



Negó que existan proyectos con la “más mínima posibilidad de cambiar jueces” y aludió que eso no es lo que quiere la vicepresidenta. “Ella -que es inocente- quiere que sea la propia justicia la que la libere de culpa y cargo”, agregó.

Insistió en las reformas impulsadas por el oficialismo pero cuestionó a la oposición que no “parece dispuesta a dar el debate” y los “cambios urgentes que necesita el Poder Judicial. Son los mismos que no alzaron la voz cuando Macri por decreto designó dos miembros de la Corte”.

“No conozco al ministro actual, pero vi unas declaraciones suyas atacando fuertemente a algunos jueces. Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que es exactamente lo contrario a lo que la Argentina necesita”. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Breve mensaje de felicitación de Doñate, que sigue con su construcción provincial

El senador del Frente de Todos, Martín Doñate se limitó a la felicitación por Twitter a Soria por su designación y siguió en su construcción provincial, con reuniones con intendentes.

Esa tarea continuará hoy, con actos en Cinco Saltos, de los que participará el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.



Esas gestiones se vinculan con financiamiento para la ampliación y construcción de Terminales de Ómnibus para Viedma, El Bolsón, Regina, Sierra Grande, Cinco Saltos y Beltrán.

Ayer, Doñate se entrevistó con el jefe comunal de El Bolsón, Bruno Pogliano por esa inversión. Hoy, desde las 13, en Cinco Saltos, el senador acompañará al ministro Meoni en la firma de convenios con aquellos municipios, con asistencias comprometidas entre 65 y 100 millones.



En el Senado, el parlamentario recibió a Pogliano, que además es autoridad del partido de Juntos Somos Río Negro, lanzado a un fuerte cuestionamiento al nombramiento de Soria, encabezado por su titular de la fuerza, Alberto Weretilneck. El vicepresidente es Pedro Pesatti y hoy concurrirá a Cinco Saltos por obras para Viedma.

Mientras tanto, Doñate tuiteó antenoche su felicitación al diputado por su designación como Ministro de Justicia.

“Es muy alta la responsabilidad que le toca. Le deseo todo el éxito en estos momentos en los que es urgente y necesario cumplir con el compromiso de reformar la justicia y terminar con el lawfare”. Fue todo, pues ayer siguió con lo suyo.

El alivio en la causa judicial llegó antes

La desvinculación de Martín Soria de la causa en la que fue denunciado por peculado fue uno de los ejes de distintas notas periodísticas y posteos en redes sociales durante las últimas horas.

La mayoría de esos textos incurrió en un error importante, porque aseguraron que la decisión de la Justicia surgió el viernes pasado, luego de que se conociera que tenía chances de convertirse en ministro de Justicia.

La desestimación de la denuncia fue confirmada el 1 de febrero, mucho tiempo antes de que el diputado emergiera como reemplazante de Marcela Losardo.



Lo que es importante tener claro es que Soria quedó aliviado, pero la causa no se cerró.

Por el contrario, la fiscal jefa Teresa Giuffrida ordenó profundizar la investigación para determinar en forma fehaciente si dos colaboradoras del exintendente de Roca cumplieron con todos sus deberes de funcionarias públicas, en lo ateniente al manejo de fondos del Estado.

El eje de la denuncia está en los descuentos que cada mes se hacían a los sueldos de todos los integrantes del gabinete municipal de Roca, en las gestiones que lideró Soria.

La investigación preliminar determinó que ese dinero iba a manos del entonces intendente, pero todos los colaboradores declararon que hacían esa entrega en concepto de “aporte voluntario” al proyecto político de Soria. Por lo tanto, desde el Ministerio Público de la provincia consideraron que no había delito penal para atribuirle al exmandatario local.