“Tu parte del trato”: una venganza oscura con humor negro

“Tu parte del trato”, el thriller que entrelaza a Jazmín Stuart, Eleonora Wexler y Nicolás Cabré en una relación de venganza con elementos de la comedia negra y suspenso, desembarcará esta semana en las pantallas de TNT, El Trece y Flow.

La serie, que cuenta con ocho capítulos, se estrenará mañana a las 23 por la señal de TNT, el miércoles a las 22:45 por la pantalla de El Trece y el jueves 31 se podrá acceder a la temporada completa por la plataforma de streaming de Cablevisión.

Escrita por el uruguayo Guillermo Amoedo y basada en argumentos propios y de la mexicana Amaya Muruzábal, “Tu parte del trato” encuentra en la dirección del versátil Jorge Nisco (“Epitafios”, 2004; “Botines”, 2005; “Mujeres asesinas”, 2005-2006) un modo novedoso de relatarla.

“Lo que más me gusta de la historia es su estructura, los puntos de interés y la curva dramática. Tiene elementos dispersos a lo largo de todo el relato que llevan a que el espectador no pierda interés por lo que está mirando y eso no es poca cosa”, contó Nisco, con más de dos décadas de trayectoria en el universo de la dirección, en una entrevista con Télam.

En la misma línea Cabré sostuvo que la serie es “un thriller que está contado de diversas maneras y tiene varios quiebres. Es noble porque no aparecen todas las verdades en el último capítulo”.

El actor se pone en la piel de Carlos, un crack en la evaluación de riesgos y oportunidades del mercado que está sometido a los constantes maltratos de su jefe, quien no reconoce su talento y promueve a un empleado sin preparación técnica.

Carlos (Nicolás Cabré) crea una alianza más que peligrosa.

“Busca zafar todo el tiempo, a veces como protagonista y a veces por atrás. A veces toma la ofensiva y sale mal y a veces va por otro lado”, describió Cabré sobre lo que se podrá ver de su personaje en los ocho capítulos de la serie coproducida por Polka con TNT, Eltrece y Flow.

En ese sentido, Cabré adelantó que “el espectador va a estar desconfiando todo el tiempo junto a Carlos que intenta averiguar quién es quién y recorre distintos caminos tratando de encontrar el correcto”.

Cansado de su realidad, Carlos se deja llevar por la propuesta de una mujer que -en apariencia- parece indefensa y que jamás pensó que podría ser real, pero al día siguiente se da cuenta de que su deseo se hizo realidad.

Esa mujer intrigante es Patricia Arriola (Stuart) quien en palabras del director Nisco “tiene que reivindicar con su accionar a las odiadas y a las despreciadas. Su objetivo aparece casi en el final de la serie y en los textos de su madre”.

María (Eleonora Wexler), una médica con una vida "casi" perfecta.

Sobre la construcción de Amanda (madre de Patricia), Carola Reyna afirmó: “Estuve mirando algunas madres malas porque ella le dedica toda su locura a su hija Patricia y es difícil abordar esos vínculos. La quiere pero de una mala manera”.

Asimismo, contó que la forma que encontró para no involucrarse emocionalmente con el personaje y lograr divertirse fue “trabajar desde algo técnico” y agregó: “No encuentro ni quiero encontrar ningún tipo de conexión con eso”.

Tres años más tarde Patricia reaparece y pide su “parte del trato”, en el que implica a María (Eleonora Wexler) y construye alrededor de Carlos una relación que lo ubica como ejecutor de una “venganza velada”, relató Nisco.

Patricia Arriola (Jazmín Stuart), una mujer con muchos secretos.

“Es una mujer que parece perfecta, es médica y está casada con un hombre que tiene dinero. Parece que todo funciona muy bien en su vida, pero en medio de una gala benéfica aparece Carlos y todo se empieza a desmoronar”, resumió Wexler sobre María.

Para el director, la serie atrapa porque “para el género es un thriller muy bien construido y muy bien actuado” al tiempo que subrayó: “Las sorpresas son permanentes, eso es lo que a mí me gustó poder hacer y es lo que busqué hacer”.

Télam