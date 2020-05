Un condenado por abuso rompió la domiciliaria y volvió a prisión en Huincul

El edificio judicial en Cutral CO. Foto: Cutral Co al Instante

Finalmente, el hombre condenado por la violación de una menor perdió el beneficio de la prisión domiciliaria al que había accedido. Ahora está alojado en la comisaría 6º de Plaza Huincul. La decisión de revocar la prisión domiciliaria se adoptó porque se comprobó que había salido de la casa en Cutral Co en, al menos, dos oportunidades.

El hombre, de 70 años, fue condenado a seis años por el abuso de nieta cuando era una niña. La prisión domiciliaria la había obtenido al ser considerado como población de riesgo ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

El fiscal Santiago Terán explicó a este diario que se solicitó la revisión de la prisión domiciliaria al tomar conocimiento que, en al menos dos oportunidades, el hombre había salido en el auto con su hija.

“Sale en auto de la casa, la hija manejando el auto. El tema es que si no se pide autorización para salir, no lo puede hacer”, describió el jefe de fiscales de Cutral Co. “Presentamos la evidencia, sumando otras pericias, como por ejemplo que efectivamente no hay COVID -19 en las unidades carcelarias y que el condenado no puede ir a ninguna otra casa porque había ofrecido la de un familiar pero ese familiar se negó a tenerlo”, aclaró.

Terán indicó que como no hay tobilleras electrónicas no se puede hacer el control de la violación o no de la prisión domiciliaria.

Ante esta situación, la jueza de Garantías Patricia Lúpica Cristo dispuso en una nueva audiencia, darle la razón a la fiscalía y determinó que el hombre debía volver a una unidad carcelaria. Es así que se lo trasladó hasta la comisaría 6º de Plaza Huincul, donde deberá cumplir con los días de aislamiento obligatorio hasta que luego si sea trasladado a una Unidad de Detención. En el caso de Cutral Co están la U21 y la U22 en el parque industrial.

El hombre había accedido a la prisión domiciliaria, ante el pedido que hizo la defensa y entre los fundamentos se especificó que tiene 70 años y alguna patología.

La autorización para que cumpla prisión domiciliaria fue resuelta ante un tribunal de Impugnación, al que recurrió la defensa del abusador.