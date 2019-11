Un crédito podría mejorar la red cloacal de Roca y ampliarla para 132 mil habitantes

La red de cloacas de Roca tiene medio siglo. En ese tiempo, la población prácticamente se triplicó y paralelamente se produjo el desgaste de materiales lo que hizo colapsar el sistema en distintos puntos de la ciudad.

Hoy, es normal ver cómo una pequeña pérdida de un caño troncal se transforma en una rotura y que las aguas servidas fluyan como un río de agua contaminada por las calles, afectando la salud de los vecinos.

La postal es normal y las quejas también.

Pero el próximo lunes, en la Legislatura, el oficialismo presentará un proyecto de financiamiento que permitirá la llegada a Roca de más de 16 millones de dólares (unos mil millones de pesos) que estarán destinados al recambio y mejoramiento de la red cloacal que actualmente se encuentra bajo la órbita de la empresa ARSA.

El crédito ya fue otorgado a nuestro país por el BID, durante la gestión de Cristina Fernández. A este remanente se puede acceder a través del plan que está organizado por el Enohsa y Roca estaría en condiciones de mejorar notablemente la calidad de su servicio con el Plan Director de Cloacas.

En caso de ser aprobado, el gobierno provincial tendrá un plazo de 15 años para devolverlo a una tasa anual del 4%. La obra se desarrollaría en varias años.

La obra en números

Fue el propio legislador y vicegobernador electo, Alejandro Palmieri (JSRN), quien brindó detalles de la iniciativa que se votará el próximo lunes y que necesita los dos tercios de los votos.

- El proyecto prevé la renovación total de los tramos de colectores principales deteriorados.

- Renovación, ampliación o construcción de los colectores de los nuevos barrios incorporados. Y se suma la red de los barrios Mosconi, La Ribera, Stefenelli Norte y Sur.

- Entre los nuevos colectores y sus reemplazos, se alcanzarían los 45 kilómetros.

- Ejecución de las estaciones elevadoras correspondientes y unos 15 kilómetros de cañerías de impulsión.

- En el final del proceso, la adecuación de la estación elevadora principal y una ampliación de la Planta de Tratamiento principal en Barrio El Petróleo.

- El plan, está pensado para el tratamiento de efluentes de unos 132.000 habitantes, y rondaría los 1.000 millones.

- La cobertura pasaría del 78% al 95%.

Una oportunidad histórica

“Roca tiene una red cloacal de la década 70′, cuando no éramos más de 40.000 habitantes. No hay manera de que hoy no tenga los problemas que tiene. Esto necesita una inversión enorme y no hay otra forma de hacerlo que con un financiamiento a largo plazo”, manifestó Palmieri, quien recordó que el mismo plan fue incluido en el presupuesto del año anterior pero que no se reunió la mayoría especial necesaria.

Para el vicegobernador electo, este es la oportunidad de acceder a un crédito que pagaría la provincia a una tasa de interés que no superaría el 4,5 %. Sin embargo aclaró que para ello será fundamental el voto de los diputados del FpV.

Para aprobar la iniciativa, se necesitarán 31 de los 46 votos.

“Quiero ser optimista respecto de que la ciudad va a contar el financiamiento, porque todos coincidimos en que tenemos una red obsoleta, y afrontamos una desinversión que acumula casi 50 años”, dijo Palmieri detalló que si no se aprovecha este financiamiento seguramente irá a parar a obras en otras provincias.

Además de Roca, el proyecto también prevé (con otros presupuestos) la nueva planta potabilizadora de Cipolletti y el anillado eléctrico para Bariloche, entre otras obras.