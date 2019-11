Un cuento llamado Milton

Zapala

Como era de esperar los fracasados dicen que son exitosos, pero… y en cambio los resultados de otras políticas “parecen” exitosas, pero…

Así renació el cuento de que Macri “casi” gana, lo cual entraría más en la competencia de la Congregación de las Causas de los Santos que en el de las consultoras terrenales.

Semejante relato no es original como parece. Los economistas “ortodoxos” dicho sea sin ánimo de ofender, supuestamente “liberales”, nos cuentan que el monetarismo de Milton Friedman utilizado para destruir la inflación, fracasó estrepitosamente, pero… si hubiera sido más estricto - léase: mucho peor - podría haber ganado.

En realidad, se trata de sostener una vez más que para “ponerle plata en el bolsillo a la gente” hay que emitir, y la emisión aumentará la inflación. La prueba contundente es que después de años sin emitir, tenemos la inflación más alta en décadas, lo cual no es la primera vez que pasa. Pasó antes aquí y también en otros lugares del mundo.

En realidad, si no se emite hay menos circulante, si además aspiramos dinero mediante tasas de interés salvajes, no hay nada de circulante. Hay menos ventas porque hay menos clientes y en el mejor de los casos (hay otros factores gravísimos) hay que cubrir los costos repartiéndolo entre menos clientes. Que se sepa eso solamente se puede hacer aumentando los precios. O sea, generando inflación .

La mentira es evidente: no se trata de reconstruir el país mediante la industria gráfica de impresión de billetes. Se trata de invertir porque sin inversión no hay economía que arranque. No vendrá la lluvia de inversiones porque nadie invierte en un país en quiebra. Los romanos se llevaron esclavos de Grecia, pero no para arar los campos ni cuidar ganado. Los llevaron para educar a sus hijos, y los trataron del mejor modo para aprovechar su sabiduría. Los inversores que quieren llevarse personas de esa condición, no hacen guerras. Simplemente ofrecen mejores sueldos, lo cual en crisis les resulta barato, y se llevan los científicos y técnicos que Argentina logró invirtiendo en educación aunque en algunos casos se haya invertido emitiendo.

Julián Alvarez

DNI 7.574.027