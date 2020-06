Un paciente con COVID de Jacobacci fue derivado a Bariloche

Un paciente con COVID-19 fue derivado durante la tarde noche de este domingo desde el hospital de Jacobacci al HPR de Bariloche.



Según informaron fuentes vinculadas al nosocomio se trata de un paciente de riesgo cuyo estado de salud empezó a desmejorar durante las primeras horas del domingo y se decidió su traslado al Hospital Público Regional de San Carlos de Bariloche. “En algún momento va a necesitar asistencia respiratoria mecánica por eso la derivaron” señalaron.

Jacobacci tiene 14 casos activos. El paciente trasladado estaba internado junto a otros, en el hospital “Dr. Rogelio Cortizo”. Otros pacientes con COVID-19 que presentan síntomas leves, fueron alojados en un hotel de la ciudad.

Este domingo, en su habitual informe sobre la situación epidemiologica en la provincia, la Secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó confirmó que “los casos de Jacobacci tienen relación entre sí”.

La funcionaria apeló a la responsabilidad de los vecinos, sobre todo de los casos estrechos que fueron aislados, para evitar que se propaga el virus.

“Tenemos todos los contactos estrechos aislados. Frenar el virus depende de la responsabilizad que tengan. Si los contactos estrechos, que son los que nosotros creemos que lo más probable es que durante los 14 días hagan síntomas, no cumplen con el aislamiento la curva de replicación no va a ser la que esperamos”.

Resaltó la importancia de adoptar en todo momento las medidas preventivas para evitar contagios “Se que no es fácil estar aislado, pero es la única manera. Con el aislamiento el distanciamiento, el tapa bocas y no tomar mates vamos a lograr que no se replique el virus”.

Respecto al personal de enfermería y médicos que se desempeña en los distintos hospitales, sobre todo en el de Jacobacci, funcionaria agregó que es el necesario para poder brindar atención a los pacientes que están internados en el nosocomio y en el hotel al que fueron derivados los que presentan síntomas leves.

Aclaró que cada hospital que lo requiera puede solicitar más personal. “En Los Menucos solicitan un médico más por los dos casos que hay y se tuvieron que aislar dos médicos. Desde el Bolsón hay dos médicos que van a ir a cubrirlos” afirmó.