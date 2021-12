Un pozo de Vaca Muerta, entre los mejores 10 del mundo

Desde hace un tiempo son muchos los expertos del mundo de los hidrocarburos que aseguran que Vaca Muerta no tiene nada que enviarle a otras cuencas shale del mundo, y que incluso en varios casos es mejor. Esa premisa quedó demostrada en octubre, cuando el pozo BdC 10(h) de ExxonMobil no solo generó más de 100.000 barriles en un solo mes, sino que además se ubicó dentro de los 10 mejores pozos shale del mundo.

El pozo en cuestión se emplaza en el área Bajo del Choique-La Invernada, un bloque que se encuentra bien al norte de Vaca Muerta, mucho más cerca de Rincón de los Sauces que de Añelo.

Este pozo tiene la particularidad de recorrer un total de 6900 metros, de los cuales 3014 corresponden a la rama horizontal que le da la “h” al nombre del pozo. En esa rama lateral, la compañía norteamericana realizó un total de 49 etapas de fractura según detalló el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro.

En diálogo con Energía On, Monteiro explicó que “en octubre la producción de este pozo fue de 3350 barriles por día en promedio, por lo cual generó 103.868 barriles en un solo mes”.

El dato 153.000 barriles lleva generados el pozos récord en apenas dos meses desde su puesta en producción.

Y agregó que “según ExxonMobil, ellos comparando los pozos que tienen en todo el mundo, este pozos está dentro de los 10 mejores pozos que tienen en todo el planeta, incluyendo el shale de los Estados Unidos”.

Esta producción es el récord de generación que ha dado un pozo de Vaca Muerta en un solo mes y se da en el segundo mes de conexión de este pozo, que entró en operaciones en septiembre.

En ese primer mes, que habitualmente suele ser de baja generación, la perforación arrojó un total de 1654 barriles por día, por lo cual, en apenas dos meses el pozo ya produjo más de 153.000 barriles.

“Esto es la curva de aprendizaje de Vaca Muerta y va a seguir sucediendo porque los proyectos tienen etapas de maduración y llega un momento en el que se van logrando eficiencias y mejoras permanentemente”, advirtió Monteiro.

El ministro de Energía se mostró confiado y remarcó que “esto te da la tranquilidad de que la producción va a seguir creciendo”.

El pozo BdC 10 (h) tiene además dos “gemelos”, las perforaciones 11 y 12, que tienen exactamente las mismas características, mientras que el cuarto pozos del grupo es levemente más corto. En el caso del pozo BdC 11(h), el mismo ya está conectado y en producción, con un nivel de generación que en octubre llegó a los 1364 barriles por día. Mientras que el otro hermano, el 12, hasta octubre no había sido puesto en producción.

La comparación de los niveles de productividad de los pozos de Vaca Muerta no es sencilla, no solo porque hay muchas diferencias en sus diseños, con pozos de ramas laterales de 2000 metros y otros que llegan a los 4000. Pero también por el momento en el que se lo mire, ya que no es lo mismo los primeros meses que una vez que el pozo se estabiliza, o luego de los dos años cuando comienza el declino.

Pero más allá de estas diferencias, el hecho de que este pozo haya generado 3350 barriles por día en promedio, es sin lugar a dudas destacado, y además de colarse en la planilla del top 10 de ExxonMobil en el mundo, puede ser sintetizado como lo hizo Monteiro, al asegurar que “es de lo mejor”.