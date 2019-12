Una activista trans del Alto Valle asumió como directora nacional en el Inadi

Ornella Infante tiene 42 años. Su edad no es un dato menor: superó la expectativa de vida impuesta a la población trans, que vive aún en Argentina en condiciones de vulnerabilidad social, económica y política.

"Esto me lo dio la organización. Yo siempre digo que la ley de identidad de género me salvó la vida. Ojalá le hubiese salvado la vida a un montón de otras compañeras. También me dio la posibilidad a mí de la participación política, de empezar a ocupar lugares históricamente negados. Nos salvó de ese oscurantismo que nos llevaba a vivir solo de noche, poder transitar la vida como cualquier persona es muy necesario", aseguró.

Nació en Santiago del Estero y desde el 2001 vive en el Alto Valle. Fue nombrada directora Nacional de Políticas contra la Discriminación en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que ahora conduce Victoria Donda. "Es un desafío muy importante. El organismo debe volver a ser ese organismo histórico que estaba lleno de contenido", afirmó.

El Inadi fue creado mediante la ley 24.515 en 1995. Actúa como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, según se indica en su portal web: "velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas."

Para Ornella es central trabajar en una actualización de la ley, que es una demanda del movimiento LGBTIQ+ en todo el país.

"Por supuesto que las organizaciones van a tener un rol fundamental y una participación, te diría continua, constante como supo ser el Inadi cuando llevaba esa lucha contra la discriminación. No puede ser que la discriminación siga matando en nuestro país, siga excluyendo, siga evitando que las personas lleguen al colegio o a las escuelas", agregó.

Dijo que en los próximos días tiene pautada una reunión con el gobernador, Omar Gutiérrez, para trabajar en esta agenda.

Códigos contravencionales

Ornella forma parte de la comisión directiva de ATTA, Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina y es secretaria de la Federación Argentina LGBT. Integra la conducción nacional del Movimiento Evita y en Río Negro es su secretaria general. Este año fue candidata a diputada provincial por el Frente para la Victoria.

"Empecé dentro de lo que es ATTA convocada por Claudia Pia Baudracco (una histórica activista por los derechos de las personas trans que murió el 18 de marzo de 2012) con quien luchamos primero por la derogación de los códigos contravencionales (la mayoría de los que existían en las provincias prohibían la circulación en el ámbito público de las travestis, las penalizaban y habilitaba su arresto). Yo era una de las que renegaba de la política partidaria porque nunca se había generado ninguna política pública para nuestro sector, mas allá de haber nacido en una familia peronista, no me identificaba ningún presidente", contó.

En 2012 Ornella recibió su DNI y comenzó a militar en el Movimiento Evita. "Yo soy hija de trabajadores, mi mama es jubilada docente, mi papá era empleado de farmacia, nieta de campesinos", sostuvo. Resaltó que en el Evita tuvo "la posibilidad de que se escuchen mis planteos, jamás se me tomó como alguien testimonial, nunca lo hubiese permitido."