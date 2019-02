Una multitud disfrutó junto a Abel Pintos en Cutral Co

Una multitud disfrutó anoche del recital que el cantante Abel Pintos realizó en el parque industrial de Cutral Co, como cierre del Ciclo de Verano 2019. A lo largo de poco más de dos horas, el artista hizo un repaso de sus 23 años de trayectoria. El público, acompañó desde temprano y disfrutó a pleno.

El músico, que hacía algunos años no visitaba la ciudad, generó una alta expectativa en sus fanáticos y seguidores. Algunos de ellos fueron hasta el hotel en el que durante la tarde brindó una conferencia de prensa, y lograron el saludo y algunos autógrafos.







Los fanáticos del músico estuvieron temprano para ocupar las primeras filas frente al escenario. (Foto: Gentileza)

Pintos, agradeció la posibilidad de volver a la ciudad donde vivió durante su infancia y en el que se presentó “por primera vez ante el público”, cuando tenía 8 años, según rememoró.

El artista ofreció un sólido concierto y el público coreó cada una de sus canciones. El escenario fue montado sobre la calle Domingo Savio del parque industrial, que empezó a poblarse de fanáticos desde muy temprano. No sólo convocó a los vecinos de la comarca petrolera sino a los de localidades cercanas que llegaron para presenciar el concierto gratuito.

Pintos había señalado en conferencia de prensa que “las expectativas están un poco ligadas a lo que significa Cutral Co emocionalmente para mí”. Y recordó que aunque su carrera se inició estando en Bahía Blanca, siendo más grande, fue “muy fuerte la primera vez vine a cantar a Cutral Co porque aquí si es donde me presenté por primera vez en público, pero era demasiado niño para proyectar una carrera o para comprender a la música como un camino de vida”.

Y agregó que es “innegable que la primera vez que me presenté en vivo, y sentí de parte de los mayores un respeto muy grande por darme la oportunidad de algo que, a mí me hacía muy feliz en Cutral Co. Entonces estoy muy ligado artística y emocionalmente a esta ciudad y a Huincul porque estamos hermanados y mi vida iba y venía entre los dos sectores. Eso sigue generando en mí y lo seguirá generando en el tiempo una expectativa especial de frente a los conciertos en cualquier otro lugar del mundo”.

La presentación del artista fue el cierre del ciclo que organizó la municipalidad de Cutral Co.