Una persona fallecida y 121 pacientes confirmados de coronavirus en Río Negro

Otra jornada cargada de contagios en Río Negro con 121, que eleva la curva de casos con un total de 805, según las cifras informadas en el día de hoy por el Ministerio de Salud provincial.

Además, se confirmaron que hay 3 casos en Conesa y 78 en Bariloche que aún no fueron cargados en el sistema nacional SISA ya que se terminaron de procesar después de las 17, cuando se realiza un corte, aunque mañana serán reflejados.

La persona fallecida es una mujer de 83 años de Roca que tenía antecedentes neurológicos y hubo 63 personas recuperadas.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, aclaró: "tenemos una sola manera de comunicarnos porque hoy se dijeron muchas cosas por redes (sociales) algunas que son verdad y otras que no. Pero que pueden llevar a mucha confusión y miedo en algunos lugares".

Sobre los tres casos de Conesa afirmó que "tienen que quedarse tranquilos porque la prioridad es contactar al positivo internarlo, si no está internado, y empezar a trabajar con los contactos estrechos para aislarlos. A veces no funciona el SISA, no llegan a cargarlos y es simplemente por eso que no están reflejados".

La funcionaria también echó por tierra los rumores de dos casos positivos en Viedma y dijo que "eso no es verdad". A su vez confirmó 78 casos más en Barilche que no fueron cargados hoy pero que serán reflejados en el parte de mañana.

"Lo que informamos es lo mismo que Nación que es hasta las 17. Hoy nuestros tres laboratorios están procesando más de 150 muestras diarias y muchos de ellos se cargan después de las 17, por eso es que difieren de los partes de los hospitales y de la información que tienen", dijo Iberó.

Los números de hoy

121 pacientes confirmados

9 de Allen, 32 de Bariloche, 3 de Cervantes, 2 de Chimpay, 18 de Cipolletti, 25 de Roca, 3 de Ingeniero Huergo, 6 de Ingeniero Jacobacci, 23 de Villa Regina.

63 pacientes curados

3 de Allen, 30 de Bariloche, 1 de Catriel, 1 de Cipolletti, 2 de Dina Huapi, 21 de Roca, 1 de Ingeniero Huergo y 4 de Villa Regina.

196 pacientes descartados

7 de Allen, 76 de Bariloche, 1 de Chichinales, 2 de Cervantes, 4 de Cinco Saltos, 8 de Cipolletti, 6 de Comallo, 5 de El Bolsón, 5 de Fernández Oro, 42 de Roca, 1 de Ingeniero Huergo, 7 de Ingeniero Jacobacci, 1 de Lamarque, 1 de Río Colorado, 1 de Sierra Grande, 4 de Viedma y 25 de Villa Regina.

1 paciente fallecido

Una mujer de 83 años de Roca con antecedentes de demencia senil

Números Totales

805 Activos

378 de Bariloche, 182 de General Roca, 83 de Cipolletti, 44 de Ingeniero Huergo, 39 de Villa Regina, 16 de Cervantes, 20 de Allen, 14 de Ingeniero Jacobacci, 8 de Dina Huapi, 4 de Fernández Oro, 3 de Cinco Saltos, 2 de Chimpay, 2 de Mainque, 2 de El Bolsón, 3 de Comallo, 2 de San Antonio Oeste, 1 de Campo Grande, 1 de Coronel Belisle y 1 de El Cuy.

1559 Curados

466 de San Carlos de Bariloche, 488 de General Roca, 110 de Cipolletti, 75 de Ingeniero Huergo, 75 de Villa Regina, 64 de Cervantes, 45 de Allen, 48 de Ingeniero Jacobacci, 38 de Choele Choel, 30 de Dina Huapi, 32 de Lamarque, 20 de Luis Beltrán, 14 de Fernández Oro, 11 de Cinco Saltos, 10 de Chimpay, 8 de Mainque, 5 de El Bolsón, 4 de Comallo, 5 de Catriel, 3 de Río Colorado, 2 de Los Menucos, 1 de Barda del Medio, 1 Chichinales, 1 de Coronel Belisle, 1 de General Conesa, 1 de Pomona y 1 de Viedma.

80 Fallecidos

18 de San Carlos de Bariloche, 20 de General Roca, 9 de Cipolletti, 2 de Ingeniero Huergo, 4 de Villa Regina, 2 de Cervantes, 4 de Allen, 4 de Ingeniero Jacobacci, 8 de Choele Choel, 2 de Dina Huapi, 1 de Luis Beltrán, 1 Cinco Saltos, 2 de Chimpay, 1 de El Bolsón, 1 Comallo y 1 de San Antonio Oeste.

ACLARACIÓN: En el parte de la fecha se determinó la residencia de un paciente de Chimpay con domicilio en Ingeniero Huergo por lo que se modifica un caso en ambas localidades.