Coronavirus en Conesa: hay más de 30 personas aisladas

Después de casi cuatro meses sin casos en Conesa, desde que se confirmó el primero el 11 de abril pasado, hoy se confirmaron tres casos y hay más de 30 personas aisladas.

Lo confirmó la secretaria de Políticas Públicas de Río Negro, Mercedes Iberó en un nuevo parte de prensa y afirmó que "de un paciente se conoce el nexo epidemiológico y de los otros dos pacientes se está evaluando. Se encuentran en el hospital de Conesa porque no requieren internación de mayor complejidad".

Ante la consulta de RIO NEGRO sobre la cantidad de personas aisladas por los tres casos de coronavirus, Iberó informó que desde que se comenzó a estudiar los casos por la mañana había más de 30 personas aisladas aunque pueden ser más.

La funcionaria aclaró también sobre estos tres casos de Conesa que no fueron cargados que "tienen que quedarse tranquilos porque la prioridad es contactar al positivo, internarlo si no está internado y empezar a trabajar con los contactos estrechos para aislarlos. A veces no funciona el SISA, no llegan a cargarlos y es simplemente por eso que no están reflejados".

También echó por tierra sobre los rumores de dos casos positivos en Viedma y dijo que "eso no es verdad". En la jornada se descartaron 4 casos sospechosos en la capital rionegrina.

"Nosotros lo que informamos es lo mismo que Nación que es hasta las 17 horas. Hoy nuestros tres laboratorios están procesando más de 150 muestras diarias y muchos de ellos se cargan después de las 17 horas, por eso es que difieren de los partes de los hospitales y de la información que tienen", dijo Iberó.