Vaca Muerta, clave para las inversiones en toda la zona

Por Horacio Lara septiembre 1, 2019 5:00 am

Mariano Tappatá es doctor en Economía.

“Roca ofrece calidad de vida. Tiene un tamaño de población ideal porque puede generar actividad económica sin necesidad de ser un pueblo chico y no alcanza a ser ciudad grande e impersonal. Ayuda mucho que esté ubicada en el Alto Valle. Al estar cerca de Neuquén, Roca tiene indirectamente todo lo que le falta”.

“Para que haya masa crítica de talento-inteligencia tiene que suceder que más gente con talento venga a la ciudad atraída por el talento-inteligencia mismo, y no por otros amenities que ofrece la ciudad”.

“Quizá la identidad de Roca también pase hoy por la organización de su expansión”.

“Aún no hay alianzas entre sectores porque –salvo en cultura– no están claras las fortalezas en cada una de las fuerzas (social, política, economía) de la ciudad”.

“La UNRN me parece que poco a poco está dando alternativas cada vez mejores de educación a gente que antes no podía acceder o aquellos que prefieren no irse de la ciudad para estudiar. Eso es nuevo y ayuda a elevar la cultura de la ciudad (atrae profesores, investigadores y retiene jóvenes)”.

Foto: Gonzalo Maldonado

“La industria del conocimiento todavía está un poco desorganizada y cualquiera que trabaje en ella lo hace vinculado a las universidades o para clientes en Buenos Aires o el exterior. No veo un clúster local –grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes– pero creo que está a punto de suceder”.

“Las inversiones se van a ir dando en la medida que crezca Vaca Muerta, mejore el sistema de transporte nacional y la provincia ayude con baja de impuestos y un plan de desarrollo productivo (me refiero a lineamientos de prioridades en términos de inversiones y no tanto a subsidio o ayuda a empresas)”.

“Hay muchísimas oportunidades. Roca es un lugar con gran potencial para atraer empresas y sus recursos humanos gerenciales. El aeropuerto tendrá su oportunidad cuando crezca aún más el mercado en Argentina y eso ayudará mucho. Vaca Muerta desplazará talento hacia el resto de las ciudades pero también le dará la oportunidad a Roca para atraer talento que quiera radicar a sus familias en una ciudad más tranquila”.

Foto gentileza prensa y comunicación municipio de Roca

Más sobre la trayectoria de Mariano Tappatá.

De 2001 al 2006 vivió en Los Angeles mientras hacía el doctorado de Economía.

De 2006 a 2014 fue profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de British columbia en Vancouver, Canadá.

De 2014 a 2017 fue consultor y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown. Washington, DC. USA.

En 2017 regresa a Roca.Trabajó 18 meses como subsecretario de Programación Microeconómica del Ministerio de Hacienda en Buenos Aires.

Actualmente dicta clases e investiga en la UNRN y UTDT (Buenos Aires). Realiza consultoría económica en la región y el exterior.