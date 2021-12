Verano en Las Grutas: teatro con Nazarena Vélez, Buena! Petroka y los mejores títeres para toda la familia

Teatro en Las Grutas

“Fiesta en Las Grutas”

Teatro

Desde este domingo podrá verse esta comedia protagonizada por Nazarena Vélez y Santiago Caamaño. Estrena este domingo a las 22:30 en la sala ubicada en Casa de la Cultura (2° Bajada). La obra, dirigida por Diego Pérez, los mostrará como una pareja que expone sus conflictos de convivencia, los cambios con el tiempo, las diferencias.

Las funciones a lo largo de la temporada serán martes y miércoles a las 22 y de jueves a domingo a las 22 y 23:30.

Leo Bartolomé

Shows de transformismo



El actor, bailarín y transformista de Paraná, Leo Bartolomé, llega este verano a Las Grutas con espectáculos, “Locamanía por el Humor”(lunes, miércoles, viernes y domingos a las 0:30) y “Delirio, risas y brillantes” (martes, jueves y sábados a las 0:30), en el flamante Teatro Las Grutas (Shopping Puertas al Sol, peatonal y 2° Bajada). La drag queen Reina Heels será su partenaire en diferentes cuadros de humor, performances y corografías.

“Buena Petroka”

Show de standup

Mario Uribe, conocido en redes sociales como El Marito, llega Las Grutas con su espectáculo “Buena! Petroka”. Debutará el martes 4 de enero en el Teatro Las Grutas (Shopping Puertas al Sol, peatonal y 2° Bajada). Las funciones serán de martes a domingo a las 22:30.

Festival de títeres en Las Grutas

25° Festival Internacional de Títeres del Golfo Azul

Este año, como en los anteriores, el festival no solo tendrá lugar en la villa balnearia de Las Grutas, sino que también habrá funciones en localidades de la Línea Sur y el Valle Medio, desde este sábado al lunes 10 de enero. El festival se realiza con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro.

En Las Grutas, los espectáculos serán, a las 22, con la modalidad a la gorra, en el Espacio cultural Les Mirones (Colectora 730).

En la antesala de las funciones en Las Grutas también estará la caja mágica del Teatro Libre del Sur, de Chubut: MAGIC BOX (foto). Espectáculo de cinco minutos para dos espectadores en la técnica Lambe Lambe, donde la magia se hace íntima y la sorpresa, publica.

Este sábado

“Un cumple de terror”, de Los Bufones (Córdoba)

Franela, la gata cumpleañera y Mocosa emprenden una aventura imprevista, cuando del cumpleaños desaparece la torta de atún de la homenajeada, en la búsqueda se adentrarán en una casa abandonada donde la habitan otros personajes que darán vida a esta aventura.

El domingo

“El mosquipiojo”, de Titiricuentos (San Luis)



En esta simpática obra hablamos de la importancia del cuidado del medio ambiente y de la higiene corporal. Entre juegos y divertidas secuencias conocemos al personaje encargado de dar el mensaje de la prevención, el Mosquipiojo es un bicho raro, que es eliminado de la ciudad con ayuda del público, desde el comienzo al final de la historia suceden momentos de pura diversión, adrenalina y complicidad con los niños y niñas del público.

Lunes 3

“Pantaleón, el León y Ramiro el ratón”, de Teatro de títeres Dedos Pintados (Temuco, Chile)

Basada en la fábula de Esopo, y que da cuenta del valor que cada ser lleva en sí mismo, y que no importa el tamaño del sujeto si no el aporte que éste hace a su comunidad. Así en esta historia Pantaleón, el león cae en las redes de Walterio un ruin cazador que lo único que busca es alcanzar fama con esta captura, por otro lado, Ramiro es un pequeño ratón que sufre de baja autoestima y que anda en busca de amigos, se topa con el león quien le perdona la vida por lo cual Ramiro se siente comprometido con él, y al enterarse de que Pantaleón ha sido atrapado decide valientemente rescatarlo, dando muestra del gran valor que tiene este pequeño animal

Martes 4

“El hombre verde y el niño que no sabía leer”, Los 4 Vientos (Santa Cruz).

Un niño ve unos carteles y como no sabía leer entra a una casa atraído por los juegos que ve, luego es atemorizado por el dueño que no le gusta que le molesten; su hermano mayor que venía jugando con el comienza a buscarlo y a ver estrategias para liberarlo y aprovecha la oportunidad para hacerle entender que todo paso por que no sabía leer.

Miércoles 5

“El pequeño circo más grande del mundo”, de Teatro de marionetas Colibrí (Mérida, Venezuela)



Una carpa ha sido instalada… Los vagones llegan llenos de fantasía, la alegría que desborda la banda, sus personajes, la música interpretada por pequeños personajes que anuncian el circo. Pronto, las cebras adiestradas parecen exaltar la amistad. El mono con su tristeza nos recuerda que no somos dueños de los sentimientos… Los felinos, el aro de fuego debe cruzar, mostrando solidaridad. Siempre hay algo para sorprenderte y los malabaristas y los payasos van llegando. Todos estos seres que habitan nuestra memoria, sin olvidar al gran elefante, hacen de este circo liliputiense un espectáculo verdaderamente grandioso que despierta nuestros sentimientos y envuelve nuestra imaginación. Con la ilusión llegó el circo, y con una nueva ilusión se va.

Jueves 6

“Viaje al espacio”, de Luna Lunera (San Juan)

Una nave espacial, que viaja desde el Espacio infinito, bajará a la Tierra con una misión súper posible…rescatar a una planta de la luna que muere de sed.

Viernes 7

“De payasos, panes y…”, de La Puerta Títeres (Cotacachi, Ecuador)



Dos historias dan vida a este trabajo de La Puerta, el payaso y el pan de Roberto Espina y el buen diablo de Kike Sánchez Vera, historias simples contadas con el lenguaje clásico de los títeres de guante, nos hablan de la alegre rebeldía y de la resistencia al poder.

En el resto de las localidades, con entrada libre y gratuita:

Gral. Conesa

Este sábado, “El mosquipiojo” y el domingo “Un cumple de terror” – Balneario municipal 17:00 hs.

Rio Colorado

Martes 4, “El pequeño circo más grande del mundo” y el sábado 8 “De payasos, panes y…” – Plaza de la Memoria y la Justicia 20:00 hs.

Choele Choel

Martes 4, “Maia”, jueves 6 “El pequeño circo más grande del mundo” y viernes 7 “Viaje al espacio” – Balneario municipal 19:30 hs.

Beltrán

Miércoles 5, “Viaje al espacio” y viernes 7 “El pequeño circo más grande del mundo”.

Lamarque

Domingo 9, “De payasos, panes y…”.

Belisle

Viernes 7, “El hombre verde y el niño que no sabía leer” – Plaza San Martin 19:00 horas.

Valcheta

Lunes 3, “Un cumple de terror” y jueves 6 “El hombre verde y el niño que no sabía leer” – Glorieta de los artesanos 19:30 hs.

Sierra Colorada

Lunes 3, “El mosquipiojo”. en Pileta municipal 17:00 hs. y miércoles 5 “El hombre verde y el niño que no sabía leer” 19.00 hs.