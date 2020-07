Vettel podría tomarse un año sabático en la Fórmula 1

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo y piloto de Ferrari, admitió hoy que, después de no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo con la escudería italiana, no descarta "tomarse un año sabático" en 2021.

"No tengo definido qué voy a realizar el próximo año, no hay nada confirmado para mi futuro, pero no descarto tomarme un año sabático", expresó el alemán .

Vettel, quien se consagró campeón en 2010, 2011, 2012, 2013, siempre a bordo de un Red Bull, mantuvo conversaciones en las últimas semanas con la escudería británica Racing Point para sumarse el próximo año, cuando cambiará su nombre a Aston Martin.

"Mi único objetivo hasta el final del certamen es mejorar el momentoque atravieso en Ferrari, no pienso en otra cosa", añadió el piloto alemán, quien se apresta para participar el domingo el Gran Premio de Hungría, luego de dos actuaciones en falso en el inicio del Mundial.

Vettel espera recuperar su protagonismo en su último certamen con Ferrari. Gentileza.

Números que interesan 242 pruebas suma Sebastian Vettel en la Fórmula 1, con 53 victorias y 57 pole. 4 títulos logró Vettel, todos con el equipo Red Bull, en 2010, 2011, 2012 y 2013.

En las dos primeras pruebas de la Fórmula 1 disputadas en el circuito austríaca de Spielberg, Vettel estuvo por debajo de su nivel. Terminó décimo en el estreno el 5 de julio y abandonó en la segunda, el pasado domingo, luego de una mala maniobra en la que chocó con su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerq, a pocos metros de la largada.