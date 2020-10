Video: así fue explosión fatal en un bar de San Miguel

Una joven muerta y ocho heridos, tras la explosión.

Pablo, el padre de la joven de 19 años que falleció por las quemaduras sufridas en el bar Zar Burgers, de la localidad bonaerense de San Miguel, afirmó que está “luchando para que se haga justicia” y denunció que a su hija “la sacaron dos horas después”.

Video: así fue el momento de la explosión en la cervecería de San Miguel



El video se ve cómo fue que se desató la explosión que terminó con la vida de una adolescente de 18 años. pic.twitter.com/ACiNnM1JFg — Telefe Salta (@telefesalta) October 11, 2020

“Estamos luchando para que se haga justicia por mi hija, que la dejaron debajo de la mesa; se prendió fuego el 70% del cuerpo y la sacaron después de dos horas hecha un carbón”, afirmó Pablo al canal de noticias C5N.

El padre de la joven dijo que no está “conforme con la investigación” y aseguró que los carteles de clausura “no están donde tendrían que estar, sino en el medio de las ventanas, y no en las puertas para que no se puedan abrir. Ya entraron y sacaron todo lo querían”.

Dijo que el bar “no tiene salida de emergencia” y que “si la puerta se trababa se morían todos”.

“Acá, en vez de poner una velita de parafina adentro de un frasco, en vez de eso ponían alcohol adentro de un frasco y lo prendían fuego”, señaló.

“Vinieron a manipular y recién llegaron los peritos”, manifestó y añadió que su hija “tenía un proyecto para ir a estudiar al sur, la estábamos ayudando con eso y vino acá a las 9 de la noche a comerse una hamburguesa”.

Amigos y familiares están convocando a una movilización para el próximo miércoles a las 16 en la plaza de San Miguel.

Lucía Costa sufrió las graves quemaduras que derivarían en su muerte el pasado viernes por la noche, al ser salpicada por alcohol encendido durante la recarga imprudente de un pequeño hornito que también provocó heridas de diferente consideración a ocho de sus amigos, de entre 16 y 19 años.

La causa quedó a cargo de la UFI 4 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Ana Rosa De Leo, Tamara Roxana Vaisman y Rubén Moreno.

Con información de Agencia Télam