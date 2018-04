Regina: punto de encuentro para el PJ pensando en 2019

El justicialismo se juntará el viernes en Regina para expresar un respaldo conjunto a la candidatura de Carlos Vazzana.

El Frente para la Victoria tiene fuertes expectativas en el resultado reginense del 15 de abril en su proceso para el 2019. Regina será una buena ocasión para mostrarse unidos, aunque siempre subyace un cuidado equilibrio entre sus polos: Martín Soria y Miguel Pichetto. El intendente y jefe del PJ se proyecta en la provincia mientras el senador cumple con su manifestada retirada, pero irrumpe en ciertas problemáticas y reaparece la negada confrontación ideológica, de inquietudes y, también, generacional.

El llamado a Regina en apoyo a su candidato a la intendencia Vazzana (en recuperación de un accidente cerebrovascular) comprende a la conducción partidaria, intendentes y legisladores, entre otros. No habrá espacio para rencillas internas. Además, Pichetto la seguirá de lejos. No participó de los mitines provinciales desde el 2015 tras su renuncia al mando del PJ. Pregona su pasividad en la política rionegrina y evita cualquier intromisión directa. Tampoco Soria procura su inserción y, por eso, hace cinco meses que no se hablan. El último contacto se remonta a octubre pasado cuando el senador lo llamó para felicitarlo por el triunfo y se prometieron un encuentro , que nunca se concretó.

El senador cumple y toma distancia, a pesar del reclamo de los suyos. Participa en debates claves, como lo hizo con la frustrada central nuclear. Su respaldo al asentamiento recién lo hizo público a fines de octubre, justificando su tardía aparición en esquivar la confrontación con el rechazo del PJ y la candidata a su reelección, María Emilia Soria.

Hace unos días, Pichetto se introdujo en otro tema complejo: la prórroga de la concesión del Cerro Catedral. Esta extensión tiene la resistencia del FpV barilochense y, poco a poco, su dirigencia de la provincia se incorporó al rechazo.

Soria llegó el viernes 23 a Bariloche y ratificó su impugnación. Ese mismo día, Pichetto recibió al concesionario del complejo, Sebastian Trappa, respaldando su renovación porque “es fundamental acompañar a quienes quieren invertir”, transmitió en un comunicado.

La respuesta de Soria, ya en candidato para el 2019, fue terminante: la prorroga “es una estafa” y un “negociado”. “Yo hago política, no hago negocios”, respondió cuando un periodista del diario local El Cordillerano referenció sus visiones opuestas con el senador.

Obviamente, esa respuesta molestó a Pichettto. No encontró eco en los suyos, incómodos por esas inconsultas incursiones provinciales que los dejan desubicados en un terreno que predomina Soria. Queda la metaformosis del justicialismo nacional, con sus vertientes, y cuánta incidencia tendrá en el territorio rionegrino.