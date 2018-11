Siguen las anomalías del colector cloacal en Viedma

Esta operación, ARSA y la empresa contratista Supercemento, la llevan a cabo a cielo abierto con una endebles vallas, con lo cual en ese foso que tiene una profundidad de cuatro metros y medio, está sujeto a riesgos.

Por caso, puede caer allí una mascota, un vehículo en una presunta mala maniobra o bien o algún desprevenido que no conoce con suficiencia el lugar.

Los vecinos mantienen la alerta por las quejas observando que no hay inspectores acreditados como para controlar la obra, los olores nauseabundos continúan, y ven con otros críticos que la terminación no es la adecuada en virtud de que el material de relleno no reúne las condiciones; de acuerdo con los especialistas consultados.