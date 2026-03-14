INTA presentó una nueva plataforma para diseñar planes sanitarios en frutales 

El INTA Alto Valle, en conjunto con el Ciati, lanzó recientemente la Plataforma de Información Sanitaria para la Exportación (PISEF). Se trata una herramienta digital que busca facilitar el diseño de planes sanitarios en cultivos de manzano y peral, y próximamente también en cerezo.

Como expresa la profesional del INTA Silvina Garrido: “La iniciativa tiene como objetivo brindar información clave para que productores y técnicos puedan elaborar estrategias sanitarias acordes a las exigencias de inocuidad y sanidad establecidas tanto por la normativa argentina como por los mercados internacionales que importan fruta fresca producida en la región”.

La plataforma representa una actualización de la tradicional publicación “Tablas de residuos y tolerancias de insecticidas para frutales de pepita”, que se editaba en formato impreso desde 2014. En esta nueva etapa, el contenido fue adaptado a un sistema virtual de acceso libre y gratuito.

Entre sus principales ventajas, destaca la profesional del INTA Liliana Chichón, el Pisef permite centralizar información que anteriormente se encontraba dispersa en distintas fuentes, lo que reduce los tiempos de búsqueda para los usuarios. Además, el formato digital facilita la actualización permanente de los datos y contribuye al cuidado del ambiente al evitar el uso de papel.

La Pisef permite centralizar información que anteriormente se encontraba dispersa.

Para ello integra información, comunicaciones, notificaciones y publicaciones, dispersas en diferentes tipos de material técnico, legal y de divulgación científica que aportan Senasa, Casafe INTA, Ciati y el sector académico local e internacional.

Se analizan los plaguicidas (insecticidas, acaricidas y fungicidas) más empleados en la región. Por cada principio activo se detallan algunas marcas comerciales, dosis, registros por cultivo y plaga en Argentina, tiempos de carencia y tolerancia para el mismo.

Por otra parte, se identifica el Intervalo de Pre-Cosecha (IPC), período para lograr residuos no detectables o “Cero Residuo” empleando un volumen de aplicación correspondiente al TRV (Tree Row Volumen) y habiéndose efectuado una sola aplicación del producto considerado, durante la temporada y en un monte sin protección de malla antigranizo.

La Pisef permite centralizar información que anteriormente se encontraba dispersa en distintas fuentes, lo que reduce los tiempos de búsqueda para los usuarios.

Otro aspecto que se contempla es el IPC para el mercado con Tolerancia más restrictiva. Para este análisis se consideraron los principales países con los que se realiza intercambios comerciales incluyendo Argentina: Estados Unidos (USA), Rusia, Unión Europea (UE), Gran Bretaña (GrB), Brasil (Br), México (Mx) e Israel (Isr). Para cada activo se detallan el país con la tolerancia más restrictiva y los límites de residuos (ppm) correspondientes. Por otra parte, y debido a la existencia de los estándares secundarios de comercialización, se creyó necesario para cada plaguicida analizado, incorporar, además, la tolerancia de la Unión Europea.

El valor de la Dosis Aguda de Referencia ARfD mg/kg bw/día resulta indispensable para la exportación de frutas frescas a Europa. Este valor la cantidad máxima de una sustancia que puede ser ingerida en una comida o en un día, sin riesgo apreciable para la salud. Se expresa en miligramos por kilo y se lo referencia al peso de una persona en particular. Para algunos principios activos aparecen dos valores, uno correspondiente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y otro correspondiente a la FAO/OMS (JMPR/JM). Cuando existe un solo valor es porque ambos coinciden.

Finalmente, se presentan por cada principio activo, su Clasificación Química, Modo de acción y Número de Grupo Químico. El IRAC (Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas) y el FRAC (Comité de Acción para la Resistencia de Fungicidas), clasifica los insecticidas y fungicidas respectivamente según su modo de acción, reuniéndolos en diferentes grupos numerados. Cada número indica un mecanismo de acción específico que el plaguicida utiliza para controlar plagas (insectos, ácaros y enfermedades). Esta nomenclatura es fundamental para diseñar estrategias de manejo de la resistencia, alternando en forma adecuada los plaguicidas con el mismo modo de acción y así evitar la selección de individuos resistentes.

«La iniciativa tiene como objetivo brindar información clave para que productores y técnicos puedan elaborar estrategias sanitarias acordes a las exigencias de inocuidad y sanidad.» Silvina Garrido, profesional del INTA.

En esta plataforma se integra, además, un acceso directo a la información actualizada del desarrollo estacional de carpocapsa y grafolita (Carpogrados y Grafogrados) a nivel regional.

Sumado a esto, explica Silvina Garrido, próximamente estará disponible en la misma plataforma, un acceso directo a las publicaciones de la sección sanidad que incluirán los boletines y balances fitosanitarios, trabajos científicos y de divulgación presentados en revistas y congresos.

Finalmente las ingenieras recuerdan el enlace para ingreso a la plataforma: https://pisef-inta.com.ar/

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