Javier Milei acelera recortes en el Estado: prevén cinco mil bajas antes de fin de marzo

El Gobierno nacional profundiza el ajuste en la estructura estatal y proyecta nuevas bajas laborales antes de fin de marzo. El plan es coordinado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de reducir la planta pública y reorganizar organismos del sector.

Según publicó Infobae, en la Casa Rosada calculan al menos 5.000 bajas durante el primer trimestre de 2026. En ese contexto, desde el oficialismo repiten una consigna que circula en el Gobierno: “La motosierra no descansa”.

Ajuste del Estado: el plan del Gobierno que prevé miles de recortes

El ministro trabaja en un relevamiento de áreas estatales junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La revisión apunta a distintos organismos y dependencias para reorganizar estructuras y reducir cargos.

Un funcionario involucrado explicó: “Actualmente estamos analizando y trabajando con más de 10 areas/organismos, pero es un proceso constante. Además, estamos abriendo retiros voluntarios, pero preferimos evitar dar cifras porque los gremios después entorpecen el trabajo”.

El Gobierno analiza nuevos recortes en la estructura del Estado.

El calendario oficial fija el sábado 21 de marzo como una fecha clave en el esquema de reducción. En el Gobierno señalan que podría avanzarse con cambios en un organismo de gran tamaño, aunque evitan dar precisiones.

Organismos en revisión y planes de retiros voluntarios en distintas áreas del Estado

Datos del Indec muestran que, hasta enero de 2026, la administración pública nacional registra 189.709 trabajadores, mientras que el total del sector público, incluyendo empresas y sociedades estatales, alcanza 278.705 empleados.

En paralelo, se abrió un programa de retiros voluntarios en Vialidad Nacional, que cuenta con unos 5.000 trabajadores. El Gobierno estima que el recorte podría alcanzar cerca del 10% de la planta, lo que implicaría alrededor de 500 bajas.