Manuel Adorni reconoció errores por el viaje de su esposa y habló del “momento más difícil” de su carrera

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la polémica generada por la presencia de su pareja en el avión presidencial que trasladó a la delegación oficial a Estados Unidos. “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”, aseguró el funcionario.

Manuel Adorni admitió que fue un error que su pareja viajara en el avión presidencial

En una entrevista con Forbes Argentina, Adorni explicó que Bettina Angeletti fue invitada por la Presidencia de la Nación y sostuvo que su viaje no implicó gastos para el Estado. El tema generó un intenso debate público y una serie de pedidos de informes.

“Uno hace las cosas bien, pero te podés equivocar”, planteó el jefe de Gabinete. Además, aseguró que toda la polémica lo llevó a atravesar “el momento más difícil” de su carrera política.

Durante la semana, diversas publicaciones periodísticas pusieron el foco en la difusión de imágenes de la pareja durante actividades oficiales en Nueva York y también en un vuelo privado que Adorni realizó hacia Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

El funcionario también reconoció que fue un error haber utilizado el término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial. “Te genera angustia y bronca que uno haga las cosas bien; te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender”, señaló.

“Dije una frase absolutamente desafortunada. Comenté que mi mujer me había acompañado porque venía a ‘deslomarme’ a la Argentina Week y eso fue un error. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede; fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, agregó.

“Cuando dije la palabra ‘deslomado’ generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo. Jamás tuvo en mi mente la mala intención”, concluyó.

Con información de Infobae