Los CEO de YPF y SLB recorrieron Loma Campana: eficiencia récord y nueva adhesión al Instituto Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el máximo directivo global de la firma de servicios SLB, Olivier Le Peuch, recorrieron las operaciones en el bloque Loma Campana para supervisar de primera mano el trabajo conjunto en la principal formación no convencional del país.

Durante la visita a un equipo de perforación y un set de fractura, las autoridades destacaron los niveles de competitividad alcanzados en la Cuenca Neuquina, que hoy le permiten a la petrolera de bandera competir con operaciones similares en los Estados Unidos. La comitiva de la recorrida también estuvo integrada por la presidente para las Américas de SLB, Carmen Rando Bejar, y el director general para Argentina, Bolivia y Chile, Patricio Whitney.

Los números de la eficiencia operativa

El encuentro en el campo sirvió como marco para exponer los últimos resultados de YPF en Vaca Muerta, apuntalados por las soluciones tecnológicas aportadas por SLB. Actualmente, la petrolera nacional registra una producción propia que supera los 200.000 barriles diarios.

En términos financieros, el lifting cost (costo de extracción) en las operaciones core de la compañía logró situarse en torno a los 4,2 dólares por barril, mientras que el precio de breakeven (el punto de equilibrio de rentabilidad) ronda los 40 dólares.

Olivier Le Peuch de SLB y Horacio Marín de YPF. (Foto: gentileza)

A estos indicadores se suma una fuerte optimización en los tiempos de trabajo. Según los registros de la operadora, entre enero de 2023 y enero de 2026, YPF logró aumentar en un 66% la velocidad de perforación y un 61% la velocidad de fractura.

«Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta, que nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial», remarcó Marín, y destacó la presencia de Le Peuch como «una señal de la relevancia que tiene la Argentina en el mapa productivo». Por su parte, el CEO de SLB aseguró que la cuenca representa «una de las oportunidades de energía no convencional más importantes del mundo».

Apoyo a la formación de nuevos trabajadores

Como parte de la agenda en la región, los directivos firmaron la carta de adhesión de SLB al Instituto Vaca Muerta (IVM). De esta manera, la prestadora de servicios se suma a la iniciativa impulsada de manera conjunta por el gobierno provincial, la municipalidad de Neuquén y las principales empresas del sector para formar mano de obra local ante el crecimiento de la industria.

La inauguración oficial del centro de capacitación está prevista para el próximo 16 de marzo, y funcionará en la sede del Polo Tecnológico de la capital neuquina. La institución estará orientada a brindar formación basada en la práctica real de los yacimientos, con un fuerte foco en la seguridad operativa y la excelencia técnica.