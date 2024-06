Atracción de la costa rionegrina: así es el Centro de Interpretación Faunística Punta Bermeja, en La Lobería

A 63 kilómetros de Viedma por la Ruta Provincial 1, a 40 kilómetros de El Cóndor y a solo 3 kilómetros de La Lobería, se encuentra el Centro de Interpretación Punta Bermeja. Este es un lugar excepcional para aquellos interesados en la fauna marina. Desde sus miradores, se puede observar la colonia de lobos marinos más grande de Sudamérica.

El principal objetivo del centro es la preservación de especies y la diversidad genética, especialmente de los lobos marinos de un pelo. Ofrece exhibiciones educativas sobre la fauna y flora de la región, con un enfoque particular en la biología y ecología de estos lobos marinos. También se abordan temas relacionados con la conservación del medio ambiente y la importancia de la biodiversidad.

El centro cuenta con un sendero que conduce a los miradores sobre el acantilado, proporcionando una vista panorámica impresionante de la colonia de lobos marinos. Además, dispone de un área tipo buffet donde los visitantes pueden descansar.

La Reserva Faunística Punta Bermeja, creada en 1971, alberga de forma permanente entre 5.000 y 8.000 ejemplares de lobos marinos de un pelo, dependiendo de la época del año. Esta reserva es la más importante de Sudamérica y se dedica a la preservación de estas especies y la diversidad genética.

Delfín común, uno de los animales que se pueden ver en el museo.

Desafortunadamente, la reserva se vio afectada el año pasado por la gripe aviar, lo que resultó en la muerte de una gran cantidad de lobos marinos. Aunque no hay un número exacto, «se estima que entre un 25% y un 40% de la población de lobos marinos disminuyó», según Pablo Ulrich, guarda ambiental del Área Protegida Punta Bermeja. Debido a esto, el centro estuvo cerrado durante cinco meses, incluyendo el anfiteatro.

Pingüino de Magallanes.

Sin embargo, el museo y los miradores están actualmente abiertos todos los días de 11 a 17, y el acceso es libre y gratuito, además los guarda ambientales están siempre disponibles para responder preguntas y brindar información adicional a los visitantes.

La época con mayor cantidad de lobos marinos suele ser entre agosto y octubre, mientras que los elefantes marinos suelen llegar a tener sus crías a fines de agosto.

Foto: archivo Marcelo Ochoa.

Hay dos senderos: uno de 70 metros con la vista más amplia hacia los lobos marinos de un pelo y otro sendero de 1000 metros que lleva a otros tres miradores.

Uno de los atractivos, esqueleto de ballena Minke enana.

Recomendaciones para los visitantes:

Es aconsejable llevar binoculares para una mejor observación de la fauna. Además, es importante recordar que las mascotas no pueden ingresar al área protegida. El paisaje es insuperable y, con suerte, los visitantes pueden observar orcas durante la temporada en la que vienen a alimentarse, además de lobos marinos, delfines, elefantes marinos, liebres, zorros, zorrinos, ñandúes y una diversidad de aves.

-Llevar agua, sombrero, protector solar, calzado cómodo, binoculares.

-No te desvíes de los senderos establecidos y marcados.

-No alimentes a la fauna local durante el recorrido y ante su presencia mantené distancia. Tampoco fumes o comas.

-Volvé con tus residuos.

-No vayas con mascotas.

-Respetá las indicaciones de los Guardas Ambientales y la cartelería.