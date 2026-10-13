De los Andes al Atlántico en kayak: dos amigos planean remar 1.300 kilómetros por ríos de la Patagonia

Dos amigos y una travesía de aproximadamente 1.300 kilómetros a remo. Sebastián Clemente y Ale Imix se preparan para emprender una expedición en kayak que comenzará en un pequeño río de montaña de la provincia de Neuquén, cerca de la frontera con Chile, y terminará en la desembocadura del río Negro en el océano Atlántico.

El objetivo es atravesar la Patagonia argentina de oeste a este, siguiendo el recorrido del agua desde las nacientes cordilleranas hasta el mar. Para hacerlo, unirán distintos ríos, lagos y embalses en un viaje que podría extenderse durante un mes o incluso más.

La iniciativa nació como un sueño compartido entre dos amigos vinculados al río. Con el paso del tiempo, las conversaciones se transformaron en un proyecto concreto y comenzaron a trabajar en la planificación de la expedición.

Años de preparación para recorrer 1.300 kilómetros

Los preparativos incluyeron la recopilación de información sobre el recorrido, el trazado de mapas y el análisis de las distancias, los vientos, la alimentación y los riesgos que podrían encontrar durante el viaje.

Ahora, con la partida prevista para fines de septiembre, los dos amigos se preparan para poner a prueba todo ese trabajo en una travesía que describen como una experiencia de exploración de los lugares más salvajes y remotos de la Patagonia.

Según explicaron, no encontraron registros de una expedición anterior que haya realizado el mismo recorrido en estas condiciones, aunque no presentaron documentación que permita confirmar que se trate de una travesía inédita.

Kayaks, equipamiento limitado y un mes en la naturaleza

Clemente e Imix realizarán el viaje en kayaks de aguas blancas, con el equipamiento necesario para sostenerse durante varias semanas. El espacio disponible los obliga a llevar lo justo y necesario, distribuido en bolsas estancas dentro de las embarcaciones.

La primavera y la incertidumbre climática serán parte de los desafíos de la expedición. Los vientos, las condiciones del agua y las distancias previstas forman parte de las variables que deberán afrontar durante el recorrido.

Los protagonistas reconocieron que, junto con la alegría de concretar un proyecto que llevan años imaginando, también sienten incertidumbre por lo que encontrarán durante el trayecto.

Una aventura independiente, sin patrocinadores

La expedición se realizará de manera independiente, sin patrocinadores ni publicidad, según adelantaron sus protagonistas. La motivación, explicaron, es cumplir un sueño compartido y explorar territorios alejados de los circuitos habituales.

“Vamos a cruzar nuestra patria a remo desde las nacientes de las primeras aguas que alimentan y dan vida a esta enorme cuenca neuquina”, expresaron al describir el sentido de la travesía.

El recorrido comenzará a pocos kilómetros de la frontera con Chile, en un curso de agua de montaña alimentado por el deshielo, y continuará hasta el punto en el que el río Negro se encuentra con el océano Atlántico. Para los dos amigos, será la oportunidad de transformar años de planificación en una experiencia que combinará aventura, naturaleza e incertidumbre.