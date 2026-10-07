Voluntariado de la Patagonia ofrece alojamiento a cambio de trabajo: cómo acceder y que es Worldpackers

La propuesta permite alojarse en una chacra de montaña a cambio de 20 horas semanales de trabajo.

Hay un deseo que se repite entre quienes viven pendientes del mail, del tránsito y del calendario: largar todo por un tiempo, cambiar el ruido por el silencio y despertarse con la montaña cerca. Casi siempre esa idea choca con una cuestión concreta: cuánto cuesta quedarse unos días en la Patagonia. Pero existe otra posibilidad, pensada para quienes están dispuestos a cambiar dinero por tiempo y trabajo.

En El Bolsón, una chacra de montaña abrió una convocatoria para recibir voluntarios que quieran vivir durante un tiempo en contacto con la naturaleza y colaborar con las tareas cotidianas del lugar. La propuesta pertenece a Chacra Kremen, en El Bolsón, y está publicada en Worldpackers.

Trabajo, naturaleza y tres días libres por semana: una forma diferente de vivir la Patagonia.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 50 años, que hablen español con fluidez y tengan un nivel inicial de inglés. Se puede participar de manera individual, en pareja o de a dos.

Como en cualquier experiencia de convivencia, también hay reglas. Se pide cuidar las instalaciones, las herramientas y los utensilios, mantener limpios los espacios comunes y avisar si algo se rompe. Además, existe un cronograma básico de limpieza que se organiza entre todos.

La propuesta contempla una comunicación fluida con el anfitrión y una reunión semanal para compartir dudas, necesidades o propuestas. El objetivo es que quienes llegan no sean simplemente huéspedes, sino parte de la dinámica del lugar durante su estadía.

La experiencia tiene una valoración de 5 sobre 5 en sus reseñas y forma parte de las propuestas de intercambio de Worldpackers. En la plataforma también pueden encontrarse otras alternativas de voluntariado en El Bolsón, Bariloche y distintos puntos de la Patagonia.

Una chacra de El Bolsón ofrece alojamiento a viajeros dispuestos a colaborar con las tareas del lugar.

Qué es Worldpackers

Es una plataforma que conecta a anfitriones que necesitan ayuda en sus proyectos con viajeros dispuestos a colaborar algunas horas por semana a cambio de alojamiento y, según la propuesta, otros beneficios como comidas o actividades. De esta manera, permite conseguir hospedaje sin costo en distintos lugares del mundo a cambio de trabajo.

Además del intercambio laboral, la plataforma propone una experiencia de intercambio cultural, ya que los viajeros conviven con sus anfitriones y conocen de cerca la vida cotidiana del lugar. Por eso, las propuestas pueden entenderse como una modalidad de voluntariado, aunque las condiciones dependen de cada anfitrión y del tipo de actividad elegida.

Qué hay que hacer

La propuesta contempla 20 horas de ayuda por semana. Las tareas cambian de acuerdo con la época del año, pero incluyen mantenimiento general, carpintería, pequeñas reparaciones, jardinería, poda y cuidado de los espacios exteriores.

Durante el invierno y la primavera también pueden aparecer trabajos en la huerta, el gallinero, siembra, cosecha y mantenimiento del espacio compartido. A eso se suman tareas cotidianas como colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes.

La idea es bastante clara: hay que tener disposición para hacer un poco de todo. Un día puede tocar trabajar en la huerta y otro, agarrar herramientas para una reparación. No se busca solamente alguien que quiera conocer la Patagonia, sino personas dispuestas a participar de la vida cotidiana de la chacra.

Qué reciben a cambio

Por las horas de colaboración, los voluntarios tienen tres días libres por semana. En un lugar como El Bolsón, ese tiempo puede convertirse en caminatas, excursiones, recorridos por la montaña o simplemente horas para disfrutar de un paisaje que suele ser el motivo por el que muchos llegan hasta esta zona.

El alojamiento ofrece distintas alternativas: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una cama en el cuarto del equipo o una carpa en un sector de camping. También hay una cocina equipada para preparar las comidas, aunque cada voluntario debe comprar, guardar y administrar sus propios alimentos. Para quienes necesitan mantener el trabajo a distancia, la chacra cuenta además con internet de alta velocidad y un espacio destinado al trabajo remoto.