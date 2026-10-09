Las Grutas y San Antonio Oeste tendrán un fin de semana con actividades turísticas, culturales y deportivas

Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este tendrán un fin de semana largo con actividades. Foto: Marcelo Ochoa.

Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este tendrán un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades turísticas, culturales y deportivas. Entre las propuestas se destacan un encuentro turístico en moto, la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey, visitas a museos, espectáculos musicales y actividades para disfrutar en familia.

La programación comenzará este viernes 9 de octubre y se extenderá hasta el lunes 12, con propuestas distribuidas en distintos espacios de las localidades.

Viernes 9 de octubre

En San Antonio Oeste, los museos municipales abrirán sus puertas en diferentes horarios. El Museo Municipal, ubicado en Costanera 50, podrá visitarse de 8 a 12.30 y de 14 a 18. En tanto, el Museo Jacobacci, situado en San Martín y Güemes, recibirá visitantes de 10 a 13 y de 14 a 16.

En Las Grutas, de 15 a 19, se realizará la bienvenida del Encuentro Turístico en Moto, con letras corpóreas en la tercera bajada.

Sábado 10 de octubre: motos, deportes y espectáculos

El sábado comenzará con propuestas deportivas y turísticas. A las 9 se disputará una fecha de la Liga Formativa de Básquet en el Polideportivo Municipal de Las Grutas, ubicado en Fuerte Argentino y Colectora.

A la misma hora, Patagonia Real State tendrá una actividad en el salón de eventos ACA, en San Antonio Oeste, con dirección en Bariloche 118, Las Grutas.

A las 10 partirá una caravana del Encuentro Turístico en Moto hacia Puerto del Este, desde las letras corpóreas de la tercera bajada. Por la tarde, a las 15.30, habrá una nueva salida desde la playa Las Conchillas hacia San Antonio Oeste, con recorrido por la zona.

La agenda cultural también tendrá su lugar. De 14.30 a 17 se dictarán clases de tango con Lisa Aguirre en la Casa de la Cultura, ubicada en la segunda bajada de Las Grutas. A las 17, el profesor Rolando Romero coordinará una actividad de ajedrez en el mismo espacio, mientras que de 17 a 19.30 se realizará un encuentro de sonidos ancestrales.

Además, de 14 a 18 se podrá visitar el Museo Municipal de San Antonio Oeste y de 15 a 18 el Museo Jacobacci.

Por la noche, la cartelera incluirá la obra de teatro La Prudencia, a las 21.30, y el espectáculo Soy Raffin, a las 23.30. Ambas propuestas se realizarán en el Teatro Las Grutas, en la peatonal Viedma, segunda bajada.

Domingo 11 de octubre: la Fiesta del Pejerrey y más propuestas

El domingo tendrá como uno de sus principales atractivos la Fiesta Nacional de las 6 Horas del Pejerrey, que se desarrollará de 8.30 a 14.30 en la playa Las Conchillas, en Puerto del Este.

A las 9 comenzará el torneo de Newcom en el Polideportivo Municipal de Las Grutas, en Fuerte Argentino y Colectora.

El Encuentro Turístico en Moto continuará a las 10.30 con una caravana hacia Las Grutas, con salida desde las letras corpóreas de la tercera bajada.

Por la tarde, de 15 a 18, se podrá visitar el Museo Jacobacci de San Antonio Oeste. A las 16 habrá una función de cine con la película Yanka y el Espíritu del Volcán en la Casa de la Cultura, en la segunda bajada de Las Grutas. En paralelo, se realizará un Bingo Show en Marsanto Pub, en la avenida Costanera y Bresiano, tercera bajada.

El encuentro de motos tendrá su cierre a las 17 en Las Grutas.

La actividad cultural continuará por la noche: a las 19.15 se presentará Juguetes: Una aventura musical; a las 21.30 habrá un tributo a Guarany y a las 23.30 volverá el espectáculo Soy Raffin. Las tres propuestas se desarrollarán en el Teatro Las Grutas, en la peatonal Viedma.

Lunes 12 de octubre

La agenda del lunes incluirá una nueva jornada del torneo de Newcom, desde las 9, en el Polideportivo Municipal de Las Grutas, ubicado en Fuerte Argentino y Colectora.

Con actividades al aire libre, propuestas culturales y espectáculos para distintos públicos, el fin de semana largo ofrecerá alternativas para residentes y visitantes que elijan recorrer Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este.