Escapada a Colonia del Sacramento: cuánto cuesta dormir, comer y cruzar a Uruguay en 2026

Cruzar el Río de la Plata para pasar un fin de semana en Colonia del Sacramento ya no es solamente un clásico turístico de los argentinos: en 2026 también puede ser una alternativa más económica que quedarse en Buenos Aires. Un informe elaborado por PwC Uruguay para la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC) reveló que hospedarse y comer en la ciudad uruguaya cuesta menos que en barrios turísticos porteños como Palermo Soho y Palermo Hollywood.

Qué hacer en Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento tiene ese ritmo lento que parece ir en contra del tiempo. Apenas se cruza el Río de la Plata desde Buenos Aires, las calles empedradas, las paredes cubiertas de buganvilias y los autos antiguos estacionados frente a casonas coloniales empiezan a cambiar el clima del viaje.

El casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, concentra buena parte de la experiencia. El faro, la Calle de los Suspiros y los bares con mesas sobre adoquines forman parte de un recorrido que se disfruta más a pie y sin demasiados planes. A medida que cae la tarde, el río empieza a teñirse de naranja y los atardeceres frente a la costa se convierten en uno de los momentos más buscados por quienes visitan la ciudad.

Además de su costado histórico, Colonia también se consolidó como un destino gastronómico. En los últimos años crecieron los restaurantes que mezclan cocina rioplatense, vinos uruguayos y productos locales. Comer frente al río o cenar en patios internos iluminados con guirnaldas forma parte de esa experiencia tranquila que seduce a quienes buscan una escapada corta, pero distinta.

Otro de los atractivos es que la ciudad puede recorrerse en pocos días y sin grandes gastos de traslado. Muchos viajeros eligen alquilar bicicletas o pequeños autos eléctricos para explorar la rambla, las playas cercanas y barrios residenciales donde todavía se conserva el aire de pueblo.

Cuánto sale una escapada

Según el relevamiento, una estadía de dos noches para dos personas en un hotel cuatro estrellas de Colonia cuesta en promedio unos USD 219, mientras que una experiencia similar en Palermo supera los USD 383. La diferencia ronda el 43% y puede ampliarse todavía más gracias a beneficios fiscales para turistas extranjeros.

El informe también aclara que algunos rubros siguen siendo más económicos en la capital argentina, especialmente supermercados y transporte público. Pero la gastronomía muestra una brecha importante. Una comida completa en un restaurante de Colonia tiene un costo promedio de USD 32,8, mientras que en Buenos Aires el ticket promedio asciende a USD 51,6.

Además, Uruguay mantiene la devolución total del IVA en restaurantes y alquileres de autos para turistas que pagan con tarjetas emitidas en el exterior, algo que termina inclinando todavía más la balanza a favor del destino uruguayo.

Con esos beneficios aplicados, el estudio sostiene que comer en Colonia puede resultar hasta un 48% más barato que hacerlo en Buenos Aires.

La ciudad uruguaya mantiene intacto su atractivo: calles adoquinadas, faroles antiguos, bares frente al río y un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. A eso se suma una ventaja clave para escapadas cortas: la cercanía. Desde Buenos Aires se puede llegar en ferry en poco más de una hora.

Cómo llegar a Colonia del Sacramento desde Buenos Aires

La forma más rápida y utilizada para llegar a Colonia del Sacramento desde Buenos Aires es en ferry a través del Río de la Plata. El trayecto conecta Puerto Madero con el puerto histórico de la ciudad uruguaya y permite arribar en poco más de una hora a uno de los destinos más elegidos para escapadas de fin de semana.

Las principales empresas que realizan el recorrido son Buquebus, Colonia Express y Seacat. Dependiendo del servicio, el viaje puede durar entre 1 hora y 15 minutos y 3 horas.

Otra alternativa es cruzar con vehículo propio o alquilado. Algunas compañías permiten embarcar autos, ideal para recorrer luego otras zonas de Uruguay.

Qué documentación se necesita

Para viajar desde Argentina a Uruguay se puede ingresar con:

DNI vigente en buen estado o Pasaporte

No se requiere visa para turistas argentinos.

Cuándo conviene viajar

Colonia puede visitarse durante todo el año, aunque otoño y primavera suelen ser las temporadas más elegidas por el clima templado y la menor cantidad de turistas.