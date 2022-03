La Fragata Libertad en Puerto Madryn: «Hermoso, no sabía si mirar o fotografiar»

«Te digo la verdad, era tan impresionante, tan hermoso todo que no sabía qué hacer, si mirar o fotografiar. Me gusta mucho el mar, la Luna, el golfo, la costa de Puerto Madryn. Y a eso sumale que venía la Fragata Libertad que tiene algo, una magia, nos identifica. Entonces me fui con dos cámaras. De los nervios la más nueva no la pude hacer andar. Así que la dejé, dejé el trípode y me fui con la viejita. Y salió esto, temblaba de la emoción». Todo ocurrió anoche y el relato es de Luis Pereyra, quien hace 36 años llegó a la costa de Chubut y nunca más se fue. En las redes lo encontrás como Fotero Patagónico. Y comparte estas maravillas.

Anoche. Primer plano para dos íconos. Fotero Patagónico

El encuentro Velas Latinoamérica 2022

El buque escuela de la Armada Argentina donde se forman nuevas camadas de guardamarinas ya está en en el Golfo Nuevo aunque fuertes ráfagas de viento demoran su ingreso, como señaló a Canal12web el comandante de la nave, capitán de navío Carlos Schavinsky Trinchero.

La Fragata Libertad anoche. Fotero Patagónico.

Por estos días participa de Velas Latinoamérica 2022, un encuentro de grandes veleros cuyo inicio fue promovido en el 2010 por las Armadas de Argentina y Chile. El objetivo fue celebrar el bicentenario de los primeros movimientos de independencia a lo largo del continente Sudamericano, como informa el Ministerio de Defensa.

Las naves permanecerán fondeadas y embarcaciones de Puerto Madryn saldrán al encuentro a darles la bienvenida.

Así lo dijo Fernando Terraza, presidente del Club Naútico Atlántico Sud, a Activemos FM Del Viento. «Nunca han venido tantas y tan juntas. Nosotros vamos a salir con algunas embarcaciones. Vamos a realizar la Regata del Club Náutico por la Paz en el Mundo«.

La Fragata Libertad hoy al amanecer. Fotero Patagónico.

Acompañan a la Fragata Libertad el motovelero Dr. Bernardo Houssay de Argentina; la nave Cisne Branco de Brasil; el buque OPV 20 de julio de Colombia; el bergantín Guayas de Ecuador; el velero Capitán Miranda de la República Oriental del Uruguay y el bricbarca Unión de la República del Perú.

Las naves hoy al amanecer. Fotero Patagónico.

Hoy será un día de fiesta en Puerto Madryn. Allí estará Fotero Patagónico para seguir compartiendo la alegría de estar ahí y poder mostrarlo a todos los que no están ahí. Esa es su filosofía y por eso siempre lleva la cámara en el morral. «Todavía hay turismo, mucha gente anoche para ver a los veleros. Y hoy seguro que será igual», cuenta.

La nave Cisne Branco de Brasil hoy al amanecer. Fotero Patagónico.

Llegó a Puerto Madryn en 1985, tenía 22 años y buscaba su lugar en el mundo. Lo encontró en esta maravilla de Chubut que acaba de vivir su mejor verano en los últimos 15. Ahí estuvo Luis, para compartir cada uno de sus registros a sus 55.000 seguidores en las redes. Hoy escribirá otra página de esa historia.