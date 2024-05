Leandro Igounet corrió por General Roca y estos lugares lo dejaron «encantado»

Viaja, corre por el país y muestra lugares maravillosos. Leandro Igounet (@leaigounet) no tiene apuro, pero si deseos de movimiento, de mostrar a todos los rincones escondidos. Hace unos días, estuvo por General Roca y mostró la magia de este lugar a sus 431 mil seguidores. “Llegamos invitados por la sidrera 1930 al valle y volví enamoradísimo de la ciudad, me encantó muchísimo y me dio cosa porque estuvimos solo un día y daban ganas de quedarse”, dijo Leandro.

En el video que publicó muestra que estuvieron en Paso Córdoba, en el Museo en el centro. “Quedé encantadísimo con Río Negro, con sus canales, paisajes, la verdad que es hermoso”, aseguró.

Leandro se presenta en Instagram como “un mimo con pensamientos”, que hace Stand Up y videos. Desde hace unos años su éxito en las redes se apoya en una propuesta singular, con videos en los que muestra ciudades y paisajes diversos mientras corre. No es guía turístico, ni agente de viajes. Es comediante, se recibió de abogado en la UBA y se convirtió en un instagramer exitoso.

Como él dice en el posteo, Roca es uno de los lugares del Alto Valle, «donde se encuentran las mejores manzanas del país y se hace la sidra más rica del planeta», pero también una región para descubrir en modo turista. Te contamos los cuatro paseos que hizo, que no te podés perder.

Correr por la ciudad

También recorrió la ciudad. Dentro del turismo urbano en Roca podés hacer paseos por la vía, Canal Grande, Canalito y Bicentenario, plazas Belgrano y San Martín, museos y monumentos, centros culturales, ferias gastronómicas, fiestas y festivales . Leandro, corrió por el canal grande, el lugar de la ciudad en el que los atardeceres se vuelven mágicos.

Al trote entre dinos

También pasó por el museo Patagónico de Ciencias Naturales, que está en un amplio y moderno edificio de tres plantas, en el centro de la ciudad, justo al frente del monumento de la manzana.

Un recorrido turístico con visitas guiadas por los viñedos, la posibilidad de degustar los más ricos vinos y conocer las chacras.

En el recorrido por el Museo se puede aprender qué es un fósil, cómo es el proceso de fosilización y también cuáles son los materiales que se fosilizan. Se conocen las rocas y los minerales de la región, que según los expertos, son los mejores del país.

Los más chicos disfrutan también al observar la reproducción de un dinosaurio. Los días de visitas: son miércoles a sábado de 9 a 12 y de 17 a 21. Domingos de 15 a 22. Se realizan visitas guiadas con solicitud de turnos. Contacto: Teléfono (02941) 420030.

Área Natural Protegida Paso Córdoba

A Leando se lo ve correr por el mítico Puente de Paso Córdoba, a 12 kilómetros de la ciudad de General Roca. El área cuenta con diversos paisajes que se caracterizan por sus colores verdes, rojos y azules donde podés realizar distintas actividades al aire libre, como volar en parapente, caminatas nocturas, trekking, hacer Stand Up Paddle y más. Se accede fácil a través de automóvil, colectivos y bicicleta, tomando la rotonda de Ruta 6 y 22, a unos 15 kilómetros de Roca.

En la entrada, hay un trailer abierto de lunes a lunes, desde las 8 a las 21 horas. Los turistas pueden acercarse para pedir información sobre las distintas actividades que ofrece el espacio.

Elongar en la chacra

Leandro vivió la experiencia de ser testigo del proceso de producción de los frutos de estas tierras al recorrer las chacras que se encuentran en actividad con plantaciones de manzanas, peras, duraznos y ciruelas.

Dentro del circuito productivo, se pueden visitar los galpones de empaque y frigoríficos, bodegas, jugueras, fábrica de bocados, elaboradores artesanales de mermeladas, cultivos de hongos, nogales, o sidreras, como las que él visitó.