Secretos de la pesca en Bahía San Blas: «es el mejor momento para venir»

Para Rodrigo Mesa, Bahía San Blas es uno de sus lugares preferidos y pescar una pasión que le transmitieron su abuelo y su padre. La historia de su familia tiene un capítulo importante frente al mar de la isla Jabalí. Allí, siempre disfrutaron el luchar con los peces y hoy cuenta algunos de los secretos de la pesca en ese lugar.

El “Paraíso del Pescador” como se conocen estas costas, desde las que Rodrigo atiende el teléfono, es reconocida por sus piques y sus famosos concursos, como el de las 24 Horas nacido en 1966, en los que este joven, hizo sus primeras armas.

“Mi abuelo Domingo Garrafa fue uno de los pioneros de la pesca. Eran un grupo de amigos fanáticos de Newbery y venían a pescar acá, el dueño de la isla les dio un terreno e hicieron el Refugio de los pescadores. El abuelo fue uno de los socios fundadores del club de pesca Jorge Newbery que organizaba los torneos de 24 Horas. Venían pescadores de todos lados, para mí esos eran verdaderos torneos”, rememora.

Unos años más tarde, la pesca también sedujo a su papá, que llegado de Bariloche se casó con su mamá. Ellos se la traspasaron a Rodrigo y ahora, su sobrino de seis años, acaba de sacar su primer pescado y «está enloquecido» con la actividad, para marcar un amor de cuatro generaciones.

Rodrigo supone que pesca desde que nació y recuerda que el último torneo de 24 horas que se hizo, estuvo y compitió. Hoy trabaja en la bahía en su complejo de departamentos El Amanecer y siempre busca el día y el momento para ir a tirar la línea. «Es ese rato que necesito para estar tranquilo, preparo el mate, la caña y me voy. Si pesco, pesco, si no es igual, a relajar», dice.

Todas las estaciones tienen su encanto, pero sostiene que este es un gran momento para visitarlos. “Hay una realidad, cuanto menos gente hay más se pesca. El bullicio, el ruido de los autos, las lanchas, alejan un poco a los peces. Por eso, estos meses, hasta diciembre son la mejor época. Hay clientes que se vienen de Córdoba por una noche. Tienen esa pasión».

Por estos días, salen pescadillas, corvina, pez gallo, cazón (tiburón), bacotas (tiburón), pez palo, gatuso, bagre, anchoas de banco. Es época de palometa, mero (cada tanto), besugos (aunque salen pocos), cucho, raya moteada y pejerrey.

“La corvina es de aguas cálidas, algo entró pero la mejor época es entre enero y febrero. La pescadilla se pesca muy bien. También mucha palometa, pejerrey. Ahora hay mucha variedad de pesca, a medida que suben las temperaturas se acerca la temporada del cazón. En noviembre siempre nos vamos por la costa a cinco kilómetros del pueblo y a la noche pescamos cazones, que marcamos y devolvemos. Es pesca deportiva, lo hacemos por diversión”, relata.

Explica que tanto la corvina, como el tiburón son dos de las variedades más buscadas. Son pura fibra, pero al pescarlos, entregan esa sensación de pelea que se disfruta mucho más. Él, usa una caña de 30, 35 milímetro.

«No se trata de ir a matar pescados, sino, esa sensación hermosa de estar varios minutos, peleando con el pez. Después hacer una foto, lo marcás y lo mandas de nuevo al agua», dice.

En San Blas se puede pescar de la costa o embarcados. Es una isla, y hay varias islas alrededor. La pesca variada se hace frente al pueblo, no muy lejos, casi siempre es dentro de la Bahía. Una salida puede durar tres o cuatro horas, es relativo. Hay gente que llena el tacho y se quiere volver, otros que están más. Puede salir entre 8000 y 9000 pesos pescar embarcado.

Una de las salidas más conocidas es al canal Culebra. Pescar embarcado en el canal está 11.000 a 15.000 pesos, es una hora de viaje aproximadamente, hasta dos horas en barco. Según Rodrigo, ahora están yendo mucho por el cazón, aunque el canal es famoso por las corvinas, que se dan en verano.

Para ir al canal Culebra la excursión puede durar de 8 horas, hasta 10 o 12. «Yo me llevo mis equipos, porque me gusta pescar con lo mío, pero los lancheros ofrecen el servicio con equipo y carnada o con nada, solo pagás por subir y pescar, la diferencia de precio no es mucha».

“Hay corvinas y tiburones que te dejan con los brazos cansados. Existen pescadores a los que sacar dos de estos, les alcanza, no les interesa llenar un tarro. El tiburón es devolución obligatoria. La corvina se puede llevar para comer, pero no tiene tanta carne. Yo siempre digo, es para la parrilla y para la foto. Prefiero comer una pescadilla, que es más sabrosa y la preparas de mil formas», confiesa.

Cuánto sale ir a Bahía San Blas

El precio alquiler de cabañas, todavía no aumentó mucho. Está a unos $1800 y 2500 por persona el día. La mayoría son departamentos para 4 personas, entonces conviene si van en grupos, o familias.

Hasta diciembre los complejos tienen bastante disponibilidad, salvo los fines de semana largos, que hay que reservar con tiempo, al igual que después de diciembre.

