Para el Dakar amateur sí, para la gente no: Islote Lobos estaba cerrado, pero lo habilitaron para las motos

“Aviso al visitante: Por el momento el área protegida no cuenta con ‘visitación’. Por consultas, contactate a islotelobos@apn.gob.ar”.

Con esta leyenda que publica en su página web, el área de Parques Nacionales que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación desalienta, para el público en general, cualquier intento de conocer el Parque Nacional Islotes Lobos, recientemente creado en Sierra Grande.

Esta es la leyenda que figura en la página de Parques Nacionales. No se permite el ingreso al público, pero sí se habilitó a una empresa privada

Sin embargo no recibieron la misma respuesta los empresarios Andrés Memi y Pablo Cánepa, titulares de la firma “Adventure Rally Raid, la empresa que recorrió, sin autorización, áreas de gran vulnerabilidad ambiental de Río Negro. Esa firma logró, sin impedimentos, el ingreso a ese Parque vedado para el resto de la ciudadanía. Para eso contó con el aval del intendente de ese espacio, Ricardo Pereyra, y el de su superior directo, el director regional sur del área de operaciones de Parques Nacionales Damián Mujica.

Pereyra es quien a fines de la semana pasada, cuándo el tema cobró notoriedad, justificó que “las motos pasaron, pero despacito”. Por un camino “de 5 km, que es un paso que suelen utilizar los pobladores rurales”. El lugar que el intendente detalló abarca la punta norte del Parque, que es área de nidificación del pingüino patagónico, una especie que está en pleno crecimiento.

Ahora Mujica, el superior de Pereyra, volvió a avalar lo ocurrido. “Como hay un procedimiento para eventos, cuándo el tema nos llegó a través de Pereyra se hizo un estudio de impacto y se aprobó. Se definió que el recorrido fuera a velocidad baja, por caminos pre existentes y con tránsito asistido (por el Guardaparque y un empleado). Esto suele suceder cuando llegan estas propuestas para analizar. Claro que jamás se autoriza que transiten por áreas donde se hallan especies endémicas” dijo el director regional.

Con respecto al helicóptero, el funcionario manifestó que “está prohibido el sobrevuelo. Salvo que para un evento puntual se necesite uno destinado a una finalidad sanitaria, que en ese caso quedaría apostado en el Parque”. Cabe recordar que Pereyra, sobre este punto, también había remarcado que a la firma “se le prohibió” pasar con la aeronave.

Pese a esta negativa, el intendente serrano Renzo Tamburrini aseguró que el helicóptero “estuvo en nuestra jurisdicción” y “aterrizó en Playas Doradas”. Lo expresó en una carta abierta publicada a través de sus redes sociales, y todo indica que esa versión es la correcta, porque ese tramo del rally se inició en las playas del sur de Las Grutas y llegó, por áreas costeras, a tierras serranas. Si partieron con un helicóptero y múltiples vehículos de gran porte se desconoce cómo los mismos no habrían continuado por el derrotero previsto, confluyendo en Playas Doradas.

La firma Adventure Rally Raid borró todo el contenido patagónico de sus redes

Curiosamente, la firma “Adventure Rally Raid” borró todo el contenido que había desplegado en sus redes sociales para mostrar la actividad que desde el lunes 7 de este mes inició en esta zona. Ese día arrancó su derrotero por Viedma, el miércoles estuvo en Las Grutas, luego se trasladaron por la costa a Sierra Grande y pensaban continuar hasta el día 11, pero todo se frustró cuándo se hizo público que estaban circulando sin autorización por áreas vulnerables.

El material que borraron incluía tomas del helicóptero que acompañó el recorrido de las motos por zonas costeras y por dunas de Bahía Creek, entre otros.

La firma, que tiene su sede en Buenos Aires, ya había organizado dos eventos similares en otros Provincias. Ésta era la primera vez que incursionaba en La Patagonia.

Sus titulares son Pablo Cánepa y Andrés Memi. Este último es un ex piloto profesional que participó en el rally Dákar. Ofrecen circuitos de turismo aventura orientados a motoqueros aficionados, que quieran aprender trucos de manejo de pilotos expertos. Para eso organizan experiencias que replican recorridos y situaciones que podrían vivirse en escenarios como los que propone la competencia internacional.

Les cobran $500.000 a cada uno de los participantes.

Sigue la repercusión política

El tema sigue despertando polvareda política. Cobró impulso desde que el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, aseguró que “todos en la Provincia sabían del evento” y que se había gestado “hacía 5 meses, en la Feria Internacional de Turismo (Fit), en Buenos Aires”.

La foto que publicó en sus redes Renzo Tamburrini. En ella se ve al jefe comunal junto a la ministra de turismo Martha Vélez, uno de los responsables de la firma Adventure Rally Raid y el secretario de turismo serrano José Clemant

Luego se desdijo de algunas de sus declaraciones, pero brindó más detalles de las reuniones que mencionó. Sobre el encuentro que se efectuó en la feria turística publicó una foto y aseguró que junto a él estuvo “un referente de la empresa, la ministra de turismo provincial Martha Vélez y el secretario de turismo municipal serrano (José Clemant)”. También dijo que “Clemant se reunió horas después con el secretario de turismo de Viedma, Sergio Rodríguez, y con el organizador del evento”.

Consultado sobre el tema, Rodríguez no negó el encuentro. “Me reuní con José Clemant y Pablo Cánepa, de ‘Adventure Rally Raid’. Cánepa me contó lo que quería hacer, pero le advertí que no podrían circular por los médanos ni en Áreas Protegidas, y que tenían que pedir autorización. Luego sostuvo que irían por la Ruta Provincial 1 (el Camino de la Costa, que une Viedma con el Puerto San Antonio Este) y que sería sólo un paseo. Me preguntó si el municipio de Viedma querría participar y sólo le dije que debía presentar una solicitud formal” aseguró el viedmense.

“Esa solicitud nunca llegó” dijo Rodríguez. “Recién volví a tener noticias del evento cuándo, estando de gira promocional por Neuquén, me llamó Gastón Gutiérrez (el secretario de servicios, espacios públicos y ambiente de Viedma) para preguntarme si había entrado alguna nota sobre el tema” recordó. “El hecho ya estaba consumado, habían estado en Bahía Creek” relató. “Después, el jueves, cuándo todo tomó estado público, me llamó el organizador. Pero lo derivé con Gutiérrez, ya que estaban buscándolo para notificarlo de la sanción. El hombre se justificó diciendo que no habían pasado por las zonas que decían, pero derivé el tema, que ya no pertenecía a mi área” cerró el funcionario.

En Sierra Grande los ediles piden informes

Concejales serranos de los bloques Juntos Somos Rio Negro, Todos por Sierra Grande y Frente Renovador pidieron que se los informe acerca de los permisos y las autorizaciones que se les otorgaron a los organizadores del Dakar amauteur.

Las solicitudes fueron dirigidas al secretario de turismo y medio ambiente José María Clemant y a la subsecretaria de ambiente, Gisela Amestoy.

Los ediles se mostraron sorprendidos con la actividad y recordaron que “hace menos de un mes se realizó una reunión en la que se planteó la necesidad de proteger el área y el ecosistema, no permitiendo siquiera el paso a modo de excursión dentro del Parque Nacional Islote Lobos”.

Ese encuentro se dio “en el marco del aniversario de nuestra localidad, en conjunto con Parques Nacionales, funcionarios de turismo de la provincia, del ministerio de ambiente y cambio climático de Nación y vecinos de Sierra y Playas Doradas”. Tiempo después, se registró el ingreso de una caravana completa de la firma de turismo aventura.