Ski Ratrack: una experiencia te lleva arriba del cerro, en busca de nieve, en el Perito Moreno de El Bolsón

La escasez de nieve no detiene a los amantes de la montaña: Laderas ofrece alternativas para cada nivel de esquiador. Fotos: Laderas.

La nieve fue escasa este invierno, pero eso no detuvo al Cerro Perito Moreno de El Bolsón. Desde la cota 1200 hasta la base, 15 cañones estratégicamente distribuidos permitieron mantener activo el Ski Fun Day: dos horas de clases para principiantes, equipo completo y pase para el ski lift en una pista pensada para quienes dan sus primeros giros sobre la nieve.

Pero los fanáticos que buscan algo más desafiante también tuvieron su recompensa. Con la imposibilidad de abrir las pistas superiores, los operadores reflotaron el Ski Ratrack, una experiencia que combina adrenalina, técnica y paisaje. Gracias a las máquinas pisapistas, se acondicionó una pista que permitió a los esquiadores cumplir el sueño de no perder del todo la temporada y disfrutar de buenas bajadas.

Ski Ratrack: ocho bajadas diseñadas para quienes buscan adrenalina y paisaje en un invierno atípico.



La excursión arranca a las 9 de la mañana en la base, con el encuentro y la preparación. Para las 9:45, los participantes ya están en el Plateau y, a partir de las 10:30, suben en las camionetas Snowcat hasta la pista especialmente diseñada. La jornada se extiende hasta las 13:30, con ocho bajadas que combinan velocidad y diversión, todo bajo la mirada imponente de la montaña.

“Nuestro objetivo es poder ofrecer una experiencia distinta en esta temporada atípica, sabiendo de antemano que aunque no contemos con las condiciones ideales hay muchas personas que nos visitan cada año y que disfrutan la posibilidad de esquiar en el cerro, viviendo una experiencia distinta a las que se suelen vivir en la montaña”, asegura Julián Rudolph, director de Laderas.

Para participar, las reservas e informes se realizan vía WhatsApp al +54 9 2944932648. La salida está sujeta a cupos mínimos de cinco personas y disponibilidad, garantizando así una experiencia segura y personalizada para cada grupo.