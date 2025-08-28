El Valle de los Tulipanes se prepara para otra primavera soñada en Trevelin, y se suma un nuevo campo

Postales únicas: el campo de los Ledesma en Trevelin reúne cada primavera a miles de turistas atraídos por la explosión de colores. Foto IG: Tulipanes Patagonia.

Cada octubre, el pequeño valle de Trevelin, en Chubut, se convierte en un estallido de color que parece sacado de un cuadro impresionista. Allí, en el campo de la familia Ledesma, la espera ya comenzó: los bulbos de tulipanes, que en agosto asoman tímidamente bajo el frío patagónico, prometen otra temporada inolvidable.

Juan Carlos Ledesma recorre las cuatro hectáreas de plantación como quien cuida un tesoro. Este año habrá novedades: un sistema de riego casi automático que garantiza el mejor cuidado de las flores y, sobre todo, un millón de bulbos nuevos importados de Holanda, con variedades que se suman a los tres millones ya existentes.

“Llegamos a casi cuatro millones de tulipanes, y cada color tiene su propia historia. Los bulbos necesitan un tiempo de adaptación al hemisferio sur, pero cuando florecen, lo hacen con toda la fuerza del paisaje patagónico”, explicó el productoren diarios locales.

Preparativos intensos: este año se sumaron un millón de bulbos holandeses que requieren adaptación al clima patagónico.

El campo no solo se prepara para la producción, también para la experiencia de los visitantes. “Cada temporada tratamos de sorprender”, aseguró Ledesma. Este año, entre los canteros multicolores, habrá bancos y espacios para descansar en medio del manto floreado, un detalle que promete postales únicas para los turistas que llegan desde todo el país e incluso del exterior.

La floración alcanza su esplendor máximo en la segunda quincena de octubre, coincidiendo con cielos primaverales claros y la imponente presencia de la cordillera de los Andes, vestida aún con sus picos nevados.

Trevelin y su valle se visten de fiesta cuando los tulipanes florecen. Hoteles, restaurantes y agencias de turismo se alinean para recibir la marea de visitantes que llega atraída por la belleza del campo.

La repercusión en redes sociales crece año a año, y las consultas llegan desde Buenos Aires, Córdoba, Chile y hasta Europa. Las oficinas de Turismo de Trevelin y Esquel ya lo promocionan como una cita imperdible del calendario primaveral, y este año se sumó la Dirección de Turismo de El Hoyo.

Campo de tulipanes en Trevelin. Foto archivo.

Un nuevo campo en 28 de Julio

El fenómeno de los tulipanes en Chubut no se detiene en Trevelin. Muy pronto, la localidad de 28 de Julio sumará su propio campo de flores con el impulso de la empresa Tulipanes Patagonia. El proyecto se desarrollará a orillas del río Chubut y busca replicar el éxito productivo y turístico que ya vive el valle cordillerano.

El intendente Luka Jones anunció la iniciativa tras reunirse con Ana Chiabrando Rees y Juan Carlos Ledesma, representantes de la firma. “Desde el Estado Municipal celebramos este tipo de iniciativas y vamos a acompañar, en todo lo que esté a nuestro alcance, a emprendedores con este tipo de proyectos. Creemos que estos emprendimientos no sólo generan trabajo, sino que también suman valor a nuestra comunidad y potencian el turismo local”, señalaron desde la comuna a través de sus redes.

“Muchas gracias Ana y Juan por elegir 28 de Julio para la creación del segundo campo de tulipanes de la provincia”, expresaron las autoridades, entusiasmadas por un proyecto que podría convertir a la localidad en un nuevo destino de primavera.

Experiencia turística: bancos y canteros entre los tulipanes permitirán disfrutar del paisaje de manera más cómoda.

¿Vas a ver los tulipanes este año?

Durante octubre y principios de noviembre, el campo de tulipanes se convierte en una verdadera explosión de color, con más de 30 variedades en flor que regalan postales inolvidables.

Temporada 2025: del 7 de octubre al 7 de noviembre.

Tené en cuenta que la floración cambia a lo largo del mes, ofreciendo diferentes estadíos y paisajes únicos en cada momento.

Es una época de alta demanda, así que te recomendamos consultar y reservar tu alojamiento con anticipación.

El cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259 -Trevelin @tulipanespatagonia