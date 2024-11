Un gran método para armar una valija y que entre todo

En la regla 4-3-2-1, la clave está en apostar por prendas básicas que se combinen entre sí.

A la hora de planificar un viaje, el armado de la valija, equipaje de mano, mochila, o cartera es para algunos el paso más estresante de las vacaciones. Si sos de los que enfrenta el dilema del «no me entra nada, no se que llevar», cada vez que vas a empacar, existe un método conocido como regla 4-3-2-1 que te puede ayudar.

No hay nada mejor que tener claro qué tipo de viaje queremos hacer, por lo que lo más recomendable es planificar cada detalle: estudiar las ciudades o zonas que visitaremos y el clima con el que nos encontraremos es básico. No es lo mismo limitarnos a recorrer una ciudad que combinar rutas urbanas con excursiones de montaña o con jornadas de playa.

Para armarla, la solución definitiva es este método, respaldado por expertas en moda, que simplificará por completo tu proceso, permitiéndote llevar solo lo esencial y crear una variedad de looks perfectos para cualquier ocasión. En la regla 4-3-2-1, la clave está en apostar por prendas básicas que se combinen entre sí, permitiéndote crear una variedad de looks ideales para cualquier ocasión que se presente durante tus vacaciones.

Esta regla, como su nombre sugiere, establece la cantidad de piezas de ropa que tenés que incluir en tu equipaje según cada categoría. Con este método se divide la valija en partes de arriba, partes de abajo, calzado y una prenda de abrigo, además de otros elementos básicos como pijamas, accesorios y ropa interior. La distribución propuesta sería la siguiente:

4 partes de arriba: camisas, blusas o remeras versátiles que se adapten a diferentes ocasiones y combinaciones.

3 partes de abajo: pantalones, polleras o shorts que se complementen con todas las partes de arriba seleccionadas.

2 pares de zapatos: un par cómodo para caminar durante el día y otro más elegante para eventos nocturnos o salidas especiales.

1 prenda de abrigo: una campera o buzo de abrigo que te proteja del frío, manteniendo el estilo en cualquier situación.

Elige la ropa y los complementos más adecuados para el viaje.

Algunos tips para aprovechar el espacio

Poner la mayor cantidad de cosas dentro de los zapatos o zapatillas: Los zapatos ocupan mucho espacio en la valija, pero son un artículo esencial. Usá un par de zapatos para poner dentro ropa interior como bombachas, medias, corpiños, bóxers o calzoncillos.

Doblar la ropa en un paquete grande y ordenado: Si tu ropa siempre se está saliendo de la valija, es porque estás haciéndolo mal. La forma más eficiente es doblarlos todos juntos en un cubo.

Las camisas y la ropa Interior se pueden enrollar: Una camisa y la ropa interior doblados juntos ocupan el espacio de un par de medias. Y si doblás un par de medias sobre ellos, se mantendrán a la perfección durante todo el viaje.

Doblá la camisa en forma cuadrada y usá un cinturón para mantenerla firme: Viajar con camisas de botones resulta molesto ya que estas siempre se arrugan, lo que significa que deben plancharse cuando llegues a tu destino. Pero si la doblás como vienen en sus paquetes y con un cinturón, se mantienen suaves.

Colocar base y desmaquillante en los recipientes de lentes de contacto: Al tener ciertas restricciones con los líquidos en los aviones, una forma fácil y práctica para llevar productos de belleza en la cabina del avión y poder maquillarse es el estuche de los lentes de contacto. Seguro, práctico y cumple con los requisitos.

Conseguir valija ligera de peso: Cuanto menos pese la valija, más cosas podés llevar con vos dentro o si vas a una ciudad donde hay shopping podés comprar. Dependiendo de cada aerolínea, las restricciones de peso de las valijas pueden variar, y una valija liviana marca la diferencia.

Poner las cosas pesadas del lado de las ruedas: Por gravedad, cuando estés llevando la valija, las ruedas van a estar en el suelo, por lo tanto significa que todos los artículos tendrán la presión hacia abajo. Sugerencia: las cosas delicadas en la parte superior, y lo pesado en las ruedas.