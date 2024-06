Video: en el día del periodista un paseo por la casa en la que nació Rodolfo Walsh en la Patagonia

La casa natal de Rodolfo Walsh está en la estancia “Santa Genoveva “hoy conocida como “El Curundú”.

Cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista en la Argentina, en homenaje a la aparición del primer periódico patrio La Gazeta de Buenos Aires. No obstante, la historia del periodismo en Argentina está cifrada por un nombre: Rodolfo Walsh. Por eso un paseo por Lamarque para conocer y visitar la casa en la que nació, rodeada de plantaciones de frutales, bosques y extensos campos puede ser el mejor plan para un día como hoy.

Rodolfo Walsh es el periodista más emblemático en la historia del país. En una breve autobiografía, escrita en 1965, intentó descifrar las claves centrales de su vida y trazó una hoja de ruta imprescindible para seguir el itinerario que lo llevó desde una estancia patagónica en la que su padre era mayordomo hacia el periodismo, la literatura y la política.

Nació el 9 de enero de 1927 en la estancia “Santa Genoveva “hoy conocida como “El Curundú”. Hijo de familia de descendencia irlandesa, el segundo de cuatro hermanos. Vivió en la localidad hasta los 6 años de que su familia migró hacia Buenos Aires, y dónde se convirtió en periodista, escritor, corrector y traductor literario Argentino.

La personalidad de Walsh es destacada en los ámbitos literarios como un caso paradigmático de la tensión entre la intelectualidad y la política, entre el escritor y el compromiso revolucionario. El mismo se consideraba un combatiente revolucionario, antes que un escritor.

Dónde visitar la Casa natal de Rodolfo Walsh

La casa natal está ubicada a 6 km del ejido urbano sobre la margen sur del Rio Negro. Se puede acceder por la ruta provincial N°63 hacia el sur oeste, un lugar cargado de nostalgia impregnado de una mística sin igual, en el casco de la estancia se encuentra un caserón grande de estilo colonial con galerías que se abren aun paisaje lleno de cedros y sauces, a pocos pasos de la costa sur del Rio Negro, donde Walsh creció y viajo a sus más locos sueños, rodeado de ovejas, vacas y caballos.

En la Casa Natal se puede recorrer la muestra interactiva Rodolfo Walsh, se llevan a cabo charlas educativas y recorridos por las inmediaciones de la casa, resaltando detalles de la vida y obra del periodista y escritor. Un espacio de memoria y rescate de la historia del siglo XX, patrimonio de gran valor para los argentinos.

“Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme: pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después descubrí que podía pronunciarse como dos yambos aliterados, y eso me gustó”, comienza a narrar su historia el autor de Operación Masacre y Variaciones en rojo.

Para visitas es necesario comunicarse con la oficina de Turismo de la localidad al número 2984-815405 o por redes sociales a Citur Lamarque @citur_lamarque.