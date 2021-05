Vuelven los carros de comida en Roca, pero en la modalidad retiro

El corredor gastronómico volverá a funcionar en Roca, únicamente bajo la modalidad entregas para llevar. Desde el municipio de Roca informaron que la ubicación de los carros en cada uno de las zonas establecidas fue determinada por sorteo.

Con el fin de evitar la competencia directa con los demás locales del mismo rubro, se podrá disfrutar de los diferentes corredores, desde el próximo fin de semana, en sitios como: Bicentenario, Gelonch, frente a la Unco, Flemming y Gelonch, 25 de Mayo y La Pampa, 25 de Mayo, entre San Juan y Urquiza.

De esta manera, se invita a los vecinos y vecinas a acercarse a los diferentes carros de comida a elegir, retirar y disfrutar de los menús propuestos, los sábados y domingos de 11 a 20.

Esta iniciativa de la Secretaría de Producción y Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo fomentar y reactivar la actividad de este sector económico que se encontraba sin espacios para funcionar debido a la suspensión de las ferias gastronómicas por las medidas sanitarias vigentes.

Es importante tener en cuenta que, bajo las restricciones por la pandemia, será necesario respetar la modalidad "take away", por lo que se recomienda no permanecer en el lugar, evitando aglomeraciones de público y disfrutando de la comida en casa.