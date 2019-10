Wanchope denunció que amenazaron a él y su familia

El delantero de Boca radicó una denuncia policial a partir de haber recibido amenazas telefónicas. Según relató Ramón Ábila, le habrían dicho manifestado que atentarían con su vida y que conocían el paradero de su ex pareja y de sus padres que viven en barrio Remedios de Escalada de Córdoba Capital.

A partir de esta situación, la dirigencia de Boca se puso al tanto y facilitó custodia para la familia del jugador. Las primeras informaciones indicaron que las amenazas estaban relacionadas con el momento futbolístico de Wanchope.

El ex Instituto y Huracán padece una molestia muscular que podría marginarlo del choque de vuelta con River por la semi de Libertadores en La Bombonera. Ya se desgarrado en reiteradas oportunidades desde que llegó al xeneize, la última hace 40 días contra Liga de Quito. No hubo parte médico, por lo que su presencia para el partido que se juega dentro de dos semanas es una incógnita.

Sin embargo, el jugador negó estas versiones de amenaza de muerte y aclaró los tantos al diario cordobés Mundo D. "No fue así y no tiene nada que ver con lo que están diciendo. No me amenazaron ni por el partido con River ni por la lesión", explicó.

Lo que sí ocurrió fue un llamado a la familia de "Wanchope" con una amenaza de secuestro. Las mismas ocurrieron el domingo antes del primer Superclásico y las personas más cercanas al futbolista no le contaron nada hasta que Boca jugara el partido para que estuviera tranquilo.