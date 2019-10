Weretilneck: "estamos necesitando un nuevo acuerdo nacional"

El gobernador Alberto Weretilneck votó pasadas las 9 de la mañana en Cipolletti y destacó que las elecciones transcurren con normalidad en el marco de una jornada con "buen clima". Agregó que para este día espera muy buena asistencia y que todos los ciudadanos hagan uso de su derecho a votar con libertad.

"Para nosotros ha sido un año muy importante haber triunfado el 7 de abril con Arabela y Alejandro Palmieri, por lo que significó el triunfo en municipios y comiciones de fomento. Hay que ver si hay o no balotaje pero esperamos, tras los resultados, terminar las elecciones y concentrarnos en la acción de gobierno. Ha sido un año muy duro desde lo político y económico", declaró.

Con respecto al desdoblamiento de los comicios señaló que "la nacionalización de la política, a las provincias le hace mal, entonces cada uno de nosotros prefirió tener una elección absolutamente provincial y discutir los temas nuestros", agregó.

Consideró que "lo que nos complica es la recesión y la pérdida de la actividad económica" en relación al valor al que cerró el dólar el viernes pasado, último día hábil antes de las elecciones.

"El eje rector del voto este año es la economía, y me da la sensación que entre el 11 de agosto y hoy no ha habido buenas noticias. Si lo que manda es la economía y ahí no hay nada nuevo, me da la sensación deberíamos tener un resultado parecido. Pero bueno, no quiero romper la veda y ser muy cuidadoso del proceso", expresó.

Weretilneck remarcó que se trata de un día sumamente importante para el país, teniendo en cuenta que “vamos a tener o no un nuevo gobierno nacional. Estamos necesitando un nuevo acuerdo entre los ciudadanos y la política nacional para encontrar las respuestas económicas que estamos viviendo”, remarcó.

Explicó que más allá de los resultados, espera que toda la dirigencia haga el mayor esfuerzo posible para encontrar los consensos que se necesitan para salir adelante. “Ha llegado el momento de la unidad, de grandes acuerdos y consensos. Ojala podamos ver esto a partir del 10 de diciembre”, expresó.

Por último se refirió a los proyectos que pretende llevar a la cámara alta en caso de llegar al Senado. Dijo que los proyectos estarán relacionados a combatir el narcotráfico y agregó que “hay que tener una legislación mucha más dura” con respecto a este flagelo. Dijo que pretende ser un senador de gestión, teniendo en cuenta que hay muchos temas provinciales para plantearlos a nivel nacional como las economías regionales, la pesca, ganadería, el Invap, la pera, manzana, el gas y petroleo.